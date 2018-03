Unii nu-ti dau pace nici pe lumea cealalalta

Ziare.

com

Inteleg ca slujba religioasa la trupul ereticului care va fi incinerat n-ar fi canonica. Respect canoanele. Ele sunt reguli stabilite demult, au intrat in traditie, in obiceiuri, practica lor sta la baza multora din cutumele noastre, in fata carora ne plecam.Dar, ma intreb, oare niciodata slujitorii Bisericii n-au adaptat canoanele la nevoile vietii noastre, care se modifica neincetat si care nu seamana deloc cu cele de acum doua milenii? Oare suntem sortiti sa ne supunem acelorasi reguli, neschimbate de multe secole?Imi vine sa-mi aduc aminte de prima locomotiva, construita acum doua secole de englezul George Stephenson care isi inaugura cea dintai calatorie intre orasele Liverpool si Manchester. Era o premiera: lumea nu mai vazuse un vehicul netras de animale.La acea data, ar fi fost de neconceput ca altcineva decat omul sau animalele sa se poata deplasa numai prin fortele proprii. Faptul producea senzatie printre contemporani, dar clericii catolici se declarau indignati.Locomotiva a fost declarata "masinaria diavolului", pe inventator l-au anatemizat, iar multi ani dupa aceea, cand au inceput sa circule trenuri, slujitorii bisericii inca mai refuzau sa urce in vagoanele necuratului. Locomotiva si vagoanele ei erau socotite cu totul altceva decat ceea contineau prevederile canonice.Timpul a aratat insa ca, pe cat de necesara este pentru Biserica respectarea canoanelor, pe atata este de inevitabila punerea lor de acord cu evolutia civilizatiei. Acum o jumatate de mileniu, ereticii erau arsi pe rug. Astazi, arderea pe rug nu este vazuta altfel, decat ca o practica barbara, atroce, salbatica. Ereticii sunt liberi sa fie eretici, daca asta vor.Ma intreb, ca omul fara cultura teologica: cum de a fost posibil sa se renunte la arderea pe rug, iar la canonul celalalt, privind slujba la capataiul ereticului, ramane imuabil, orice ai face?Sa-mi fie iertat, dar fetele bisericesti au uitat cam repede ca trenul este "masinaria diavolului", iar astazi nu-si mai refuza sa urce in vagoane, sa foloseasca propria limuzina de lux, avionul, dar si caloriferul, aerul conditionat, vila ultramoderna, piscina si tot ce poate face propria viata mai placuta, mai confortabila, mai usoara.Numai propria viata. Cand vine insa vorba de mahnirea din sufletul altuia, unul care si-a pierdut pe cineva apropiat, slujitorii bisericii devin exigenti si nu pot depasi traditiile prevazute in imuabilele canoane. In disperare de cauza, familia lui Andrei Gheorghe a apelat la un preot ortodox din afara BOR. In opinia mea, este treaba ei ce face familia, este o chestiune care o priveste, cu singura conditie sa nu incalce legea civila, cea laica. In asemenea momente, mi se pare condamnabil sa tulburi constiinta unor oamnei loviti de soarta.In mod ciudat, BOR a tulburat-o, intervenind pentru a contesta dreptul respectivului preot de a oficia slujbe si chiar pentru a contesta calitatea lui de preot. Inteleg ca BOR nu a oficiat o slujba, neconsiderand-o canonica, dar faptul ca s-a amestecat ulterior, nechemata de nimeni, in treburile familiei, pentru a-l contesta pe cel care a acceptat totusi oficierea slujbei, asta imi suna a rafuiala.Vreau sa fiu bine ineles. Eu insumi sunt crestin ortodox, cred in Atotputernicul care m-a creat, respect canoanele bisericii, respect, as zice cu sfintenie, traditiile stramosesti. Ciocnesc oua de Paste , ma bucur pentru sarbatoarea Craciunului, am fost botezat si cununat.Dar imi este greu sa realizez cum se pot adapta atat de usor inaltii prelati la viata moderna, folosindu-se din plin de tot ce nu este inclus in niciun fel de canoane, si raman indiferenti atunci cand un altul ramane cu durerea in suflet dupa ce a fost refuzat de cel care ar trebui sa-i fie ocrotitor spiritual. Andrei Gheorghe este plecat dintre noi. Nimeni nu stie ce loc ocupa el acolo, sus, in Imparatia Cerurilor, dar, aici pe Pamant, familia simte ca slujitorii Bisericii nu numai ca nu ajuta duhovniceste la consolarea celor ramasi, dar deschid un conflict care nu foloseste nimanui, adancind si mai mult amarul din sufletele indoliate.