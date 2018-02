USR: Catedrala Mantuirii Neamului trebuie decuplata de la conductele cu bani publici

Ziare.

"In anii trecuti au fost alocate sume consistente, atat de la sectoare cat si de la Capitala, iar acest lucru s-ar putea repeta si in 2018, potrivit proiectelor de buget pe 2018 ale primariilor din Bucuresti.USR considera ca acest obiectiv - Catedrala Mantuirii Neamului - trebuie finantat de acum inainte exclusiv din donatii private si din fondurile proprii ale Bisericii", se arata intr-un comunicat remis miercuri"Catedrala Mantuirii Neamului trebuie decuplata de la conductele cu bani publici care vin de la Primaria Capitalei, de la sectoare, de la Guvern si de la alte institutii publice. Aici nu este vorba despre optiunile personale de credinta, ci despre o justa asezare a prioritatilor unei comunitati.Noi, USR, credem caApoi prioritare sunt spitalele, pentru ca si aici situatia este dezastruoasa, transportul public, strazile care inca sunt neasfaltate si sunt o sursa inepuizabila de praf si mizerie in Bucuresti, cladirile cu risc seismic care pot cadea la primul cutremur, avizele ISU la absolut toate cladirile publice. Acestea sunt prioritatile, si nu Catedrala Mantuirii Neamului", se mai arata in comunicatul citat.Si Roxana Wring, presedintele USR Bucuresti, este de parere ca in acest moment nu este oportuna continuarea finantarii din fonduri publice a construirii Catedralei Mantuirii Neamului, deoarece aceasta "nu are importanta pe care o au, de exemplu, spitalele sau scolile.""Cand le vom rezolva pe acestea din urma, abia atunci am putea discuta despre alte prioritati. Oricum, eu una sunt convinsa ca o separare a apelor este si in interesul Bisericii. In caz contrar,", a mai declarat Roxana Wring.Pe ordinea de zi a sedintei Consilului Local al Primariei Sector 1 de joi, 15 februarie,se regaseste un proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar Patriarhiei Romane in valoare de 10 milioane de lei pentru finantarea unor lucrari la Catedrala Mantuirii Neamului.Pana in prezent, Primaria Sectorului 1 a mai alocat deja 20 de milioane de lei.De asemenea, in proiectul de buget al Primariei Generale pentru 2018 erau alocati 15.000.000 lei pentru pentru terminarea lucrarilor la Catedrala Mantuirii Neamului.In septembrie 2017,a discutat cu purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, pentru a afla cati bani s-au cheltuit pentru aceasta constructie Pana la acel moment fusesera cheltuiti "79 de milioane de euro cu TVA inclus, e important de spus ca din suma finala TVA-ul este de peste 16 milioane de euro, care se intorc la stat. Costul final va fi de aproximativ 90 de milioane de euro", a explicat Banescu.Referitor la finantarile primite de Catedrala care va fi sfintita pe 30 noiembrie 2018, Vasile Banescu a precizat ca doar 30% dintre acestea sunt private, iar restul banilor sunt de la Patriarhie, Primaria Generala, primariile de sector si de la Secretariatul de Stat pentru Culte.C.S.R.