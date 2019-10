Vaticanul ia in discutie posibilitatea de a permite barbatilor casatoriti sa devina preoti

Ziare.

O eventuala decizie pozitiva in acest sens ar pune capat unei traditii de mai multe secole in Biserica catolica si ar putea fi o solutie pentru numarul redus de preoti catolici din regiuni indepartate ale lumii.Totusi, episcopii catolici traditionalisti critica aspru aceasta idee.Papa Francisc a sugerat anterior ca este deschis ideii de a accepta preoti casatoriti in Biserica catolica.Subiectul este pe larg dezbatut mai ales in sanul Bisericii germano-catolice, care are o aripa progresista influenta.In timpul sinodului se va reflecta si la crearea unor roluri oficiale pentru femei.