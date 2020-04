Veniturile unor preoti au scazut spre zero din cauza pandemiei. Ce masuri anunta Mitropolia Moldovei

Ziare.

Oficialul MMB sustine ca exista preoti ale caror venituri au scazut "dramatic", "spre zero", din cauza imposibilitatii credinciosilor de a merge la biserici, dar si din cauza interzicerii, prin Ordonanta Militara 1/2020, a oricarei activitati religioase in spatii inchise, printre care si botezurile sau cununiile."E grea situatia si se agraveaza cu siguranta, pe zi ce trece. In mod normal, nefiind credinciosi care sa cumpere o lumanare, ca si de acolo iti mai ramanea un banut, neaducand un pomelnic, nelasand o donatie, e clar ca au scazut dramatic, au scazut spre zero veniturile", a afirmat parintele Sturzu.Purtatorul de cuvant al MMB precizeaza ca, la nivelul mitropoliei, exista un fond de intr-ajutoare, care poarta numele de "Pastorul cel bun", care permite sprijinirea parohiilor sau a preotilor aflati in dificultate."Era un fond si exista si acum un fond numit 'Pastorul cel bun'. Erau cateva sute de parohii mici care erau ajutate in felul acesta. Acum, cu atat mai mult, avem un ajutor suplimentar pe care il pregatim, nu doar pentru parohiile mai sarace, ci si pentru situatia in care, de exemplu, nu lucreaza preoteasa.Poate fi o parohie mai instarita, dar, daca preotul nu are niciun venit si nici preoteasa nu are un salariu, deja situatia este complicata, chiar daca parohia de obicei se autosustine. Si atunci e dificila situatia si pentru acestia. Avem in vedere astfel de masuri, da", a adaugat Constantin Sturzu.Personalul clerical beneficiaza de o contributie de la bugetul de stat, insa fondurile alocate erau utilizate, pana in prezent, in special pentru plata contributiilor sociale ale preotilor.