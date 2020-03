Coronavirus: Cel mai mare adapost de animale din Galati este in pericol. Se cere ajutorul comunitatii

Ziare.

com

In mod normal, adapostul de animale din Galati primeste resturi de la mai multe restaurante din Galati. Din cauza epidemiei, acestea s-au inchis, astfel incat adapostul a ramas fara principala sursa de aprovizionare cu hrana. Varianta este sa cumpere mancare uscata de la magazinele specializate, insa preturile depasesc cu mult bugetul organizatiei care administreaza centrul."Pandemia de coronavirus afecteaza adapostul de animale 'Ajutati-l pe Labus'. Suntem ingrijorati pentru cele 800 de animale pe care le avem in grija. Animalele sunt dependente de noi: au nevoie de hrana in permanenta si de ingrijire. Nu le putem lasa in voia sortii si deja suntem in impas cu aprovizionarea. Furnizorii de alimente incep sa intre in regres. Cei de la care primeam resturi de pui, oase, ne-au anuntat ca au inchis restaurantele. Asta inseamna ca trebuie sa hranim cainii doar cu mancare uscata, boabe. O tona de mancare ne costa 2.500 de lei, ajunge doar patru zile pentru cei 800 de caini. Le dam o singura data pe zi, 300 de grame. Pentru a asigura mancarea pe o luna avem nevoie de peste 4.000 de euro", a declarat, corespondentului MEDIAFAX, Corina Grigore, administratorul adapostului.Probleme sunt si cu voluntarii care pana recent participau la activitatile din adapostul de animale. Tot din cauza epidemiei, acestia nu mai vin la padocul situat la iesirea din orasul Galati.In plus, adapostului ii lipsesc mastile si manusile pentru angajati, dar si materialele folosite la curatenie."Avem probleme si cu angajatii. Sunt foarte putini, voluntarii nu mai vin deloc din cauza coronavirusului. Pentru angajati avem nevoie de masti, dezinfectant si materiale sanitare. Suntem in impas, dar nu vrem sa ne gandim la ce este mai rau. Animalele ne au doar pe noi. Nu putem lasa 800 de suflete fara hrana, apa si ingrijire", a precizat Corina Grigore.Reprezentantii adapostului de animale solicita ajutorul comunitatii pentru a depasi perioada de criza.