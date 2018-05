Premiera nationala: Un copil muscat de caine va primi despagubiri de 10.000 de euro, iar parintii inca 1.000 de euro

Ziare.

com

Fetita de opt ani a ramas cu o cicatrice in zona coapsei, dupa ce a fost muscata de caine, iar magistratii Tribunalului Galati au decis, in premiera nationala, ca despagubiri sa primeasca atat copilul, cat si parintii, acestia primind daune morale.Hotararea magistratilor nu este definitiva si poate fi atacata in termen de 30 zile de la comunicare.Astfel, Tribunalul Galati a decis sa, daunele urmand sa fie platite de primaria si edilul din Targu Bujor, iar"A obligat in solidar primarul la plata despagubirilor. In plus, s-a creat un precedent pentru ca s-au dat despagubiri si parintilor, nu doar victimei.. Eu am ajuns reprezentantul familiei dupa ce am fost contactata de o asociatie care ajuta persoanele muscate de cainii fara stapan", a declarat avocatul victimei, Carmen Bordei.Potrivit avocatului, parintii fetitei ar putea sa atace decizia, mai ales ca problemele de sanatate ale copilei nu au fost rezolvate."Parintii ar putea sa decida sa atace decizia. Este decizia lor. Fetita are mari probleme, cicatricea este permanenta. Copilul are probleme de comportament, s-a schimbat de atunci, nu mai merge singura la scoala. A avut cateva interventii chirurgicale, iar o comisie a stabilit ca mai are nevoie de proceduri medicale", a mai spus Bordei.Incidentul a avut loc in septembrie 2015, in curtea spitalului din localitatea galateana Targu Bujor. Fata, care atunci avea cinci ani, era internata pentru o raceala si a fost muscata de un caine fara stapan aflat in curtea unitatii medicale.