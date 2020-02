Stefan Mandachi vrea sa dea statul in judecata pentru 10 milioane de euro din cauza cainilor maidanezi

#sieu

Mandachi are de gand sa cearasi spune ca, daca va obtine banii, ii va folosi pentru a rezolva problema cainilor maidanezi, daca statul tot nu este in stare sa o faca."Recent am sterilizat 200 caini si vreo 60 pisici si am donat cateva zeci de pui, maimutarindu-ma in poze pe facebook. Poate ca nu-i suficient. Dar stii tu oare, Statule, cati pui se nasc in trei ani din cauza nesimtirii tale? O femela si un mascul nesterelizati genereaza in trei ani 512 urmasi.. 50.000 de suflete, ma. Care la randul lor impanzesc cu alte sute de mii . Stii ai cui sunt puii? Ai tai, cumetre!", a scris Mandachi pe Facebook Omul de afaceri dezvaluie ca a cumparat chiar el o ambulanta veterinara si finanteaza o campanie de sterilizare si adoptie a cainilor fara stapan, dar statul este cel care ar trebui sa intervina, nu privatii."Pntru ca TU nu-ti faci treaba, m-ai fortat (emotional) sa cumpar EU o duba-ambulanta si sa platesc EU sterilizari de caini (Antonia este eroul care le face). Nu de azi sau de acum o luna (cand era subiectul pe trend), ci din urma cu un an fac asta.! Ca daca nu, ma penalizezi. Iar eu, prostu' satului, inghit baliverna ta si-ti pup mana. Raspunde, ma, pentru ce cheltui eu bani, daca asta este treaba ta, in fisa postului tau?", spune Stefan Mandachi.Omul de afaceri simte ca se lupta cu morile de vant. In ultimele doua luni, in care a reusit sa gaseasca stapani pentru 30 de caini salvati si sterilizati, au aparut pe strazi inca 3.000."Eu am sa dau statul in judecata si. Daca statul nu face nimic, ii luam banii (nostri) inapoi si facem noi. Voi solicita si daune morale pentru ca ma traumatizeaza sa vad atata suferinta in tara in care traiesc. Inca redactez cererea, nu-i definitivata.", mai spune Mandachi.Postarea integrala poate fi gasita pe pagina sa de Facebook . Mai multe informatii despre Stefan Mandachi, pe Wikipedia V.D.