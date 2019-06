12 zile! Atat a inchis Primaria Capitalei accesul in zona Arenei Nationale pentru concertul Ed Sheeran

Foto: Ziare.com

Cei care doresc sa intre in zona stadionului sunt intampinati la toate intrarile de afise pe care scrie: "". Atat si nicio alta explicatie.Asadar, timp de 12 zile, nimeni nu mai are voie sa se plimbe cu rolele, cu bicicleta sau chiar si pe propriile picioare in zona din jurul stadionului national.Un paznic, angajat al companiei BGS, a precizat pentruca restrictia este impusa pentru organizarea concertului sustinut de Ed Sheeran, care insa are loc abia pe 3 iulie.Pregatirile pentru concert au inceput, insa ceea ce am putut noi observa nu ar fi deloc deranjat de pietonii sau biciclistii care circula in jurul stadionului.Concertul de la Bucuresti face parte din European Tour 2019, care a inceput pe 24 mai in Franta si se incheie pe 24 august in Marea Britanie.Conform informatiilor oficiale, cei 200 de oameni din echipa artistului vor incepe sa construiasca scena inainte cu 4 zile de concert, deci in niciun caz din 25 iulie, de cand e inchis accesul.a solicitat Primariei Capitalei un punct de vedere referitor la motivele pentru care accesul in zona este restrictionat o perioada atata de lunga de timp.A.G.