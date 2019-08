3.300 de caini si pisici fara pedigree, sterilizati gratuit in Bucuresti: Campania continua pana la finele anului

Conditii de participare:

"In total, 5.000 de pisici si 5.000 de caini fara pedigree, cu detinator, pot fi sterilizati gratuit in cadrul programului ASPA, ce se deruleaza in perioada. Sterilizarile se realizeaza in cele 28 de cabinete veterinare partenere care acopera toate sectoarele", anunta ASPA prin intermediul unui comunicat.- proprietarul animalului trebuie sa aiba buletin de Bucuresti;- animalele trebuie sa aiba carnet de sanatate. Daca nu au, li se poate face carnet, contra cost, la cabinete;- pentru a beneficia de campanie, cainii (nu si pisicile) trebuie sa fie microcipati si inregistrati in RECS (Registrul de evidenta al cainilor cu stapan) . Daca nu sunt, pot fi microcipati, contra cost, la cabinete;- fiecare proprietar poate beneficia de sterilizarea gratuita a unui numar de cel mult trei animale, fie caini, fie pisici, in limita plafonului disponibil."Reamintim ca, generat de iresponsabilitatea proprietarilor de animale si de inmultirea necontrolata a acestora. De multe ori, puii sunt abandonati pe domeniul public sau sunt cedati centrelor ASPA. Cifrele oficiale arata ca anul trecut, in centrul de adoptii ASPA Bragadiru, din 995 de caini intrati in centru, 230 au fost cedati de proprietar, adica 23%, multi fiind pui.de companie pentru ca reduce riscul tumorilor si infectiilor interne. Totodata, sterilizarea reprezinta o obligatie legala in cazul cainilor fara pedigree. Amenzile prevazute pentru nerespectarea legii pornesc de la 5.000 de lei si ajung pana la 10.000 de lei", mentioneaza ASPA.Pe 26 februarie, Consiliul General al Capitalei a adoptat un proiect care prevede sterilizarea gratuita a cel mult 5.000 de caini si 5.000 de pisici fara pedigree care apartin bucurestenilor.In expunerea de motive a proiectului, semnata consilierii generali Tudor-Tim Ionescu, Tomnita Michaela Florescu, Claudiu Daniel Catana, Ion Valentin Voicu, se arata ca, in aprilie 2017, CGMB a votat Strategia pentru protectia si bunastarea animalelor si ca sursa existentei animalelor fara stapan este dubla: abandonul si inmultirea necontrolata a acestora.