Adevaratii vestitori ai primaverii din Bucuresti: Imagini incredibile cu craterele aparute in asfalt (Galerie foto)

Marti dimineata o persoana a semnalat pe grupul de Facebook Info Trafic Bucuresti si Ilfov ca pe Soseaua Pipera, chiar in zona Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor, exista o groapa mare si ca o masina a ramas prinsa in ea.Imaginile vorbesc de la sine:Un alt sofer a semnalat, pe acelasi grup, ca in zona statiei de metrou Parc Bazilescu in asfalt a aparut un adevarat crater.Luni, primarul general, Gabriela Firea, a sustinut ca in privinta unor gropi din centrul Capilalei nu se poate interveni din cauza ca PMB nu primeste aviz de la Ministerul Culturii. , condus in prezent de George Ivascu. Edilul a dat vina pe o comisie formata din oameni recomandati de pe "vremea tehnocratilor, dar pe care ministrul nu i-a schimbat". Dar primarul nu a spus nimic despre gropile din zonele care nu sunt istorice. Saptamana trecuta semnalam faptul ca pe Autostrada Soarelui a aparut o groapa imensa la km 31 . Atunci reprezentantii CNAIR spuneau ca trebuie sa frezeze 8 kilometri de pe A2 si ca se va face licitatie pentru aceasta procedura, insa pana atunci autostrada va fi plombata. Deocamdata nu s-a intamplat acest lucru, avand in vedere ca soferii sesizeaza in continuare ca pe A2 sunt foarte multe gropi.A.G.