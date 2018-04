Administratia Strazilor: Am reparat 1.400 de gropi din Bucuresti. Mai sunt doar 200

Ziare.

"Din ianuarie, de cand au inceput sa apara primele gropi, am intervenit cu o solutie provizorie, prin astuparea acestora cu mixtura asfaltica la rece, iar de saptamana trecuta, cand s-au terminat ploile (...), am inceput sa remediem aceste gropi prin plombare cu mixtura asfaltica la cald, intreprindere pe care o continuam si acum (...).Pana acum am remediat aproximativ 1.400 de gropi, care, chiar daca au fost facute in ianuarie, a trebuit sa intram inca o data in martie. Deci au fost si strazi pe care am intrat la remediere de doua ori. In momentul de fata mai avem aproximativ 200 de gropi in lucru, in urma inventarului la zi", a spus Ionita, la un comandament convocat la Primaria Capitalei referitor la asfaltare si curatenie.Edilul Gabriela Firea a mentionat ca este vorba despre gropile de pe artere aflate in grija Administratiei Strazilor, nu a primariilor de sector."Am folosit aceasta mixtura stocabila la rece, care stiam ca este o solutie provizorie, dar in vederea preintampinarii accidentelor am preferat sa acceptam posibilitatea de a intra de doua ori pe o groapa, daca acestea se deteriorau", a explicat Ionita.Ea a mentionat ca va incepe asfaltarea principalelor artere."Am demarat activitatea (...) pentru inceperea programului de asfaltare a sistemului rutier si vom incepe de saptamana viitoare cu principalele artere care, pe langa circulatia auto, ingreuneaza si circulatia mijloacelor de transport in comun, dar aceasta va fi prioritatea - arterele principale, dar si trotuarele (...). Paralel cu aceste activitati intocmim documentatia tehnico-economica pentru reabilitarea a 14 strazi, ultimele strazi pe care PMB, prin Administratia Strazilor, le are de pamant, cu ajutorul, sa speram, Companiei Municipale de Strazi, Poduri si Pasaje", a spus Ionita.Firea a cerut un program coerent de asfaltare indeosebi noaptea si foarte de dimineata si pe urma in pauze, la pranz, cand traficul e mai usor."S-au facut foarte multe gropi in carosabil din cauza fenomenului inghet-dezghet si aplicarea tratamentului de deszapezire si a tuturor procedurilor ce se aplica pe timpul sezonului rece (...). In ceea ce priveste gropile, aceasta situatie care poate duce chiar la accidente si la unele accidente foarte grave, seriozitate maxima solicit! (...) Trebuie in regim de urgenta sa incepem repararea si reabilitarea tuturor bulevardelor, arterelor si trotuarelor din Capitala", a declarat Firea.Magdalena Iuga, director al Directiei de Utilitati, a spus ca pentru Centrul Istoric se va aplica un regulament special."Cat priveste Centrul Istoric, venim cu un regulament special pentru aceasta zona, care va impune ca evacuarea deseurilor menajere, contractele care sunt pentru acestea, sa fie facute numai cu operatorul ce efectueaza salubrizarea stradala in perimetrul respectiv, ca operatorul care efectueaza salubrizarea stradala in perimetrul respectiv sa stie ca va avea acces numai cu masini de capacitate mica, pentru ca, in momentul de fata, intalnim gunoiere de diferite capacitati, mai ales de capacitati mari, care au condus la distrugerea pietrei cubice si a tramei stradale din centrul istoric", a mentionat Iuga.Adrian Mihail, director general al RATB, a afirmat ca a inceput igienizarea parcului de vehicule."RATB a demarat programul de pregatire a parcului de vehicule prin igienizarea vehiculelor noastre incepand din martie si inclusiv retusuri de vopsitorie la un numar deocamdata de doar 200 de vehicule. Igienizarea a inceput pentru intreg parcul, dar inca continua. Referitor la trama stradala, avem obligatia asfaltarii in zona caii de rulare (...). 735 de metri patrati am asfaltat pana in prezent", a adaugat Adrian Mihail.