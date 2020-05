Administratia Strazilor din Bucuresti a cumparat 6,2 tone de telemea pentru "protectia angajatilor"

Ziare.

com

Astfel, Administratia Strazilor Bucuresti a cumparat 6,2 tone de telemea de vaca pentru 130 de angajati, in valoare de 157.248 de lei.Conform caietului de sarcini citat de Digi24 si Buletin de Bucuresti , telemeaua a fost cumparata pentru "protectia salariatilor care lucreaza in conditii de munca ce impun acest lucru".Anuntul de "Furnizare telemea maturata in vid" a fost publicat in sistemul electronic de achizitii publice pe 27 februarie, iar contractul a fost atribuit pe 24 aprilie.Contractul a fost castigat de Carland SRL, infiintata in 1998 si care are sediul in Ploiesti. In 2019, firma a avut 6 angajati si o cifra de afaceri neta de 5.377.117 de lei.Contractul este valabil pana la 31 decembrie 2020, cu posibilitatea de prelungire.Achizitia a fost comentata si de fostul consilier general USR Roxana Wring. Aceasta sustine ca pare facuta in functie de capacitatea de productie a unui anumit producator si nu calculata la numarul de angajati al Administratiei."6.240 kg de branza pentru 130 de angajati. Adica 48 de kg pentru fiecare in urmatoarele 8 luni, 6 kg pe luna, 1,5 kg pe saptamana.Pe langa faptul ca este usor anacronic acest model in care directiunea decide un singur aliment pentru angajati, intrebarea mea este cum au ajuns totusi la acest necesar? Mi se pare ca aceasta cantitate a fost calculata nu in functie de numarul de angajati, ci in functie de capacitatea de productie a unui anumit producator. Am asa o banuiala ca este inca o licitatie in care castigatorul era cunoscut inainte. Sau mai bine zis, o licitatie 'comandata' de castigator", a notat Wring pe Facebook.