Alba-neagra cu apa de la robinet. Apa Nova insista ca nu e niciun pericol: Nu stim pe ce se bazeaza Ministerul Sanatatii

Intrebat de ce Ministerul Sanatatii a transmis, miercuri seara, ca apa de la robinet ar trebui evitata, cel putin pentru moment, in unele sectoare, pentru ca nivelul de clor a depasit limita legala, Mihai Savin a spus ca nu stie pe ce se bazeaza ministerul."Rezultatele probelor efectuate in zilele de 29, 30 si 31 ianuarie nu indica depasiri ale cantitatii de clor, am toate analizele. A existat o depasire pe raul Arges a indicatorului de amoniu, masura cea mai urgenta si rapida a fost cresterea de clor, dar nu peste dozele admise.Aceasta doza crescuta a dat un miros de clor, dar apa este potabila si este buna de folosit. Nu stiu pe ce se bazeaza Ministerul Sanatatii, nu am primit nicio informare, noi tot ce facem facem cu profesionalism. Nu exista niciun pericol pentru populatie", a subliniat Mihai Savin.-Vom reveni cu detalii-