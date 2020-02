Amenda de 50.000 de lei pentru masacrarea copacilor din Herastrau. Banii, platiti tot din buzunarul cetateanului

Ziare.

com

"Pe terenul in suprafata de circa 4 ha., amplasat in zona 'Herastraul Nou', din Parcul Herastrau, a fost constatata existenta unui numar de 66 de cioate, rezultate in urma lucrarilor de defrisare arbori. In urma analizarii atat a avizelor emise de Primaria Municipiului Bucuresti pentru executarea lucrarilor de defrisare, cat si a documentatiei ce a stat la baza emiterii acestora, echipa de comisari a constatat ca doar 3 arbori erau inclusi in aceste avize.Astfel a fost consemnat in actul de control ca au fost efectuate lucrari de defrisare fara avize de specialitate pentru un numar de 63 arbori de catre Administratia Domeniului Public Sector 1. Cioatele identificate la fata locului aveau diametre cuprinse intre 12-44 cm. Lucrarile de defrisare au fost efectuate inclusiv asupra unor arbori sanatosi, aspect pus in evidenta de starea cioatelor, starea materialului lemnos taiat, respectiv grosimea acestora (arbori tineri)", se spune in comunicat.Potrivit sursei citate, reprezentantul ADP Sector 1 sustine faptul ca decizia defrisarii a avut in vedere starea arborilor, parte din ei fiind uscati sau rupti din cauza fenomenelor meteo din februarie 2019 si au fost avute in vedere prevederile mentionate in 'Aviz cu caracter general' emis de catre PMB - Directia de Mediu. Lucrarile de defrisare au fost efectuate in perioada 3 - 5 februarie 2020.Institutia mentioneaza faptul ca in conformitate cu acest aviz cu caracter general, "(...) nu se executa lucrari de defrisare asupra arborilor/arbustilor de pe raza Municipiului Bucuresti"."Avand in vedere aspectele de mai sus, s-a constatat faptul ca masura defrisarii a fost excesiva in raport cu conditiile stabilite prin Aviz cu caracter general' emis de catre PMB - Directia de Mediu. In lipsa avizarii lucrarilor de defrisare pentru cei 63 arbori, nu exista stabilite obligatii privind plantari in compensatie, ca atare ADP Sector 1 nu a indeplinit cerintele legale in domeniul protectiei mediului stabilite conform OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului, art 62, conform caruia:'Detinatorii, cu orice titlu, de terenuri, pe care se gasesc perdelele si aliniamentele de protectie, spatiile verzi, parcurile, gardurile vii, sunt obligati sa le intretina pentru imbunatatirea capacitatii de regenerare a atmosferei, protectia fonica si eoliana'. Ca urmare a celor constatate, ADP sector 1, a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 50.000 lei", se arata in document.Totodata, Garda Nationala de Mediu precizeaza ca au fost impuse masuri prin care s-a interzis efectuarea oricaror lucrari de taieri neautorizate a arborilor si arbustilor, s-a impus obligatia intretinerii spatiilor verzi, a parcurilor, gardurilor vii, perdelelor si aliniamentelor de protectie, in scopul imbunatatirii capacitatii de regenerare a atmosferei. ADP Sector 1 ii revine obligatia de a informa PMB - Directia de Mediu cu privire la lucrarile de defrisare efectuate in cadrul amplasamentului ce a facut obiectul controlului, pentru a i se stabili plantarile in compensare conform actelor normative in vigoare.ADP Sector 1 primeste insa bani de la Primaria Sectorului 1, astfel ca bucurestenii au ramas si fara copaci, si vor plati si amenda.