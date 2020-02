Ana Ciceala (USR) dezvaluie cum in Sectorul 3 gunoiul reciclabil si cel menajer se amesteca in masina firmei lui Negoita (Video)

Ziare.

com

"Cand Romania este in procedura de infringement pentru dezastrul ecologic produs de gropile de gunoi, administratia locala continua sa-si bata joc. In conditiile in care cu doi ani in urma Negoita se lauda cu noile utilaje achizitionate si facea parada cu ele prin mijlocul orasului. Ce exemplu dam copiilor pe care incercam sa-i educam sa colecteze selectiv?", a comentat Ana Ciceala pe Facebook. Practic, consilierul scoate in evidenta ca, in ciuda faptului ca exista pubele pentru colectare selectiva, deseurile din ele sunt luate si puse in acelasi compartiment din masina serviciului de salubritate din Sectorul 3.In acest sector, serviciile de curatenie sunt asigurate de Societatea SD 3 Salubrizare si Deszapezire, companie infiintata de Primaria Sectorului 3, condusa de primarul PSD Robert Negoita.