Animal Society lanseaza o noua campanie de sterilizare gratuita a pisicilor, cu sau fara stapan

Intitulata "", campania se va desfasura, incepand cu data de 18 mai 2020, timp de trei saptamani, cu posibilitatea de prelungire. Sterilizarile vor fi gratuite si vizeaza doar pisicile de rasa comuna.Campania se va desfasura pe baza de programari, acestea putand fi facute la numarul, incepand cu data de 11 mai 2020.Sterilizarile vor avea loc in clinica noastra veterinara din Popesti-Leordeni, dar, in contextul pandemiei de coronavirus, reprezentantii asociatiei noastre vor prelua animalele direct de la domiciliul solicitantilor sau din locurile indicate de catre acestia, cu respectarea stricta a masurilor de limitare a raspandirii virusului COVID-19 impuse de autoritati.Animalele vor fi ulterior returnate proprietarilor sau in teritoriu.spuneConform Organizatiei Mondiale a Sanatatii, sterilizarea in masa este cea mai eficienta si mai umana metoda de a reduce numarul animalelor fara stapan si suferinta in randul acestora.Animal Society se angajeaza sa continue campaniile de sterilizare pe care le desfasoara de peste doua decenii si invita cetatenii din Bucuresti si din localitatile limitrofe sa contribuie la aceasta noua campanie.Asociatia Animal Society, cunoscuta anterior sub numele de Vier Pfoten Romania, este activa in domeniul protectiei animalelor de peste 25 de ani.Pe langa campaniile de sterilizare in masa, asociatia deruleaza si activitati de terapie asistata de animale in beneficiul copiilor cu nevoi speciale si al varstnicilor institutionalizati, cu ajutorul unor caini de rasa comuna salvati si dresati in acest scop de echipa asociatiei.