Apa Nova insista ca apa din Bucuresti este buna de baut: Cum arata rezultatele din ultimele ore

Mai exact, intr-un comunicat Apa Nova spune ca rezultatele analizelor din ultimele ore reconfirma si atesta calitatea si potabilitatea apei in Bucuresti, iar concentratia de clor rezidual este in limitele admise."In spiritul valorii de baza care guverneaza compania noastra si anume responsabilitate fata de client, Apa Nova Bucuresti a suplimentat, incepand cu seara zilei de 30.01.2019, numarul si frecventa analizelor privind indicatorii de calitate a apei potabile in sectoarele 5 si 6. Astfel, rezultatele analizelor efectuate in ultimele ore reconfirma si atesta calitatea si potabilitatea apei produsa si distribuita de catre compania Apa Nova consumatorilor din municipiul Bucuresti. Expertiza operatorului a permis punerea in aplicare a solutiilor tehnice necesare pentru gestionarea in conditii de siguranta a furnizarii serviciului de apa potabila", anunta compania.Conform legislatiei in vigoare, concentratia clorului rezidual liber in apa potabila din reteaua de distributie trebuie sa se incadreze intre 0,10 - 0,50 mg /litru, ceea ce inseamna ca in apa potabila, trebuie sa se regaseasca clor intre aceste valori. Prezenta clorului in apa potabila este deci o necesitate si o garantie ca apa este conforma din punct de vedere microbiologic. In plus, o certitudine pentru consum in siguranta a acesteia. In alte state, spre exemplu, normele impun concentratii mult mai mari de clor tocmai pentru a certifica aceasta siguranta (de exemplu, SUA), explica Apa Nova."In mod uzual, operatorii de apa mentin un nivel al dezinfectantului (clor rezidual in forma libera) la valori de pana la 0.50 mg. Conform recomandarilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii, clorul, care este prezent in apa potabila, se poate incadra in limitele intre 0,20 mg/l si pana la 1 mg/l, utilizarea clorului fiind cea mai sigura si frecventa metoda pentru tratarea apei (eliminarea de virusi si bacterii) . Rezultatele monitorizarii calitatii apei in Bucuresti in acest moment arata ca concentratia de clor rezidual in forma libera nu a depasit valoarea de 0.40 mg/l si nu a fost mai mici de 0,10 mg/l", sustin reprezentantii companiei.De asemenea, reiau explicatiile potrivit caror ca urmare a topirii bruste a depunerilor de gheata si zapada, a crescut concentratia de amoniu din raul Arges, acesta fiind una dintre cele doua surse apa bruta folosita de catre Apa Nova in procesul de productie a apei potabile pentru capitala, iar Administratia Nationala Apele Romane nu a facut nicio informare cu privire la o poluare cu amoniu pe raul Arges."Din preocuparea continua a producatorului si operatorului de apa potabila pentru municipiului Bucuresti pentru calitatea serviciilor oferite, acesta a actionat conform Bunei Practici Industriale pentru situatii specifice, prin cresterea dozei de clor in procesul de tratare in limita necesara, fara a depasi limita maxima admisa. Efectul cresterii dozei de clor a condus la aparitia disconfortului organoleptic (gust si miros) in cateva puncte din sectoarele 5 si 6. Chiar daca aceste masuri au fost luate pentru a asigura furnizarea in conditii de calitate si siguranta a apei potabile, operatorul isi cere scuze consumatorilor sai care au resimtit acest disconfort", mai anunta Apa Nova.Si totusi, Ministerul Sanatatii preciza miercuri seara ca distribuitorul de apa potabila pentru Bucuresti a utilizat pentru tratarea apei o cantitate mare de clor, necesara in conditiile in care marti s-a produs o poluare cu amoniu pe raul Arges, in urma topirii masive de zapada.Ministerul mentiona ca "rezultatele preliminare ale probelor de laborator au relevat faptul ca, in toate cele 5 puncte de recoltare, valorile determinate pentru clorul liber rezidual si clorul total nu corespund limitelor stabilite de legislatia in vigoare" si recomanda bucurestenilor ca, pana la rezultatele definitive, apa din reteaua publica sa nu fie folosita pentru baut, prepararea hranei sau in igiena personala.In replica, reprezentantii Apa Nova afirmau ca Administratia Nationala Apele Romane, care asigura la nivel national administrarea apelor de suprafata si care furnizeaza apa bruta pentru tratarea in scopul potabilizarii pentru Apa Nova, "nu a facut nicio informare cu privire la poluarea cu amoniu pe raul Arges". "Apa Nova a informat cu o zi inainte, proactiv, administratia Apele Romane in legatura cu aceasta situatie", sustineau acestia.