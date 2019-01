Autoritatile cer oamenilor sa nu mai sune la 112 pentru copaci cazuti. Ce spune Arafat

Ziare.

"Sistemul RO-ALERT a fost folosit, in Capitala, pentru transmiterea unui mesaj catre populatie, pentru evitarea suprasolicitarii sistemului de apelare 112", a transmis ISU."Pentru evitarea suprasolicitarii sistemului de apel 112, rugam populatia din Bucuresti si Ilfov, sa evite apelurile repetate la 112 care vizeaza degajarea copacilor sau alte situatii similare, cu exceptia celor cu victime sau care pun in pericol imediat viata. La acest moment personalul 112 si cel al ISU a fost suplimentat, fiind mobilizat pentru gestionarea tuturor situatiilor de urgenta, acordand prioritate urgentelor majore".La randul sau, secretarul de stat din MAI, Raed Arafat, a explicat de ce oamenii nu ar trebui sa sune pentru a reclama copaci cazuti."Conceptul este ca pentru un copac cazut au sunat 10 persoane, nu una. Vom interveni, pentru ca se stie de acest copac, se raporteaza. Lasam liber 112 pentru urgente, incendii", a explicat Arafat, sambata dupa-amiaza, la Antena 3.Amintim ca sute de copaci au cazut, in Bucuresti, incepand de vineri noaptea , din cauza greutatii ghetii care s-a format pe ei, avariind numeroase masini. De asemenea, cativa oameni au ajuns la spital, fiind raniti de crengi cazute.Meteorologii au prelungit, sambata dupa-amiaza, codul galben de polei si depuneri de gheata in Bucuresti , pana duminica dimineata.