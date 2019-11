Avariile din Bucuresti, remediate. Termoenergetica transmite spitalelor sa-si ia masuri alternative cand stiu ca sunt racordate la o retea de 52 de ani

Ziare.

com

"In momentul de fata avariile de la Apusului, Grozavesti, Aviatorilor sunt remediate. Am finalizat si lucrarea din Fundeni, in momentul de fata suntem in faza de incarcare a instalatiei cu agent termic, practic se re-umple reteaua, astfel incat agentul termic sa ajunga la consumator, speram sa nu dureze foarte mult. Am avut un decalaj pentru ca, odata ce am sapat, am gasit cabluri de tensiune ale ENEL, a trebuit sa ii apelam sa vina se devieze traseul, astfel incat sa putem realiza sapatura penru a interveni, la randul nostru", a transmis, sambata, printr-un comunicat de presa, Alexandru Burghiu, director general al Companiei Municipale Termoenergetica, fost administrator special RADET.Cu privire la sistemele alternative pentru alimentarea cu energie termica pe care spitalele trebuie sa le aiba, pentru situatia de avarie a sistemului centralizat, Burghiu a declarat: "Exista o prevedere legala care spune ca orice unitate spitaliceasca are obligatia de a asigura surse alternative atat pentru apa calda, cat si pentru caldura. Aceste spitale nu sunt in subordinea Primariei Capitalei, asa cum in mod eronat se arunca in spatiul public.Cu atat mai mult cu cat un manager de spital stie ca unitatea e racordata la o retea veche de 52 de ani, trebuie luate toate masurile legale. Ministerul Sanatatii a spus sa luam masuri de urgenta, in conditiile in care culpa este comuna, daca este sa fim realisti - nici dumnealor nu au facut si nici noi, intr-adevar, nu am putut sa facem in trei ani".Joi au fost anuntate noi avarii la retea care au dus la sistarea funizarii agentului termic in mai multe zone ale Capitalei. Oficial s-a anuntat ca situatia va fi remediata in 24 de ore.Candidatul desemnat de PLUS pentru Primaria Captalei, Vlad Voiculescu, a transmis ca peste 1.000 de pacienti si sute de cadre medicale de la Institutul Oncologic Fundeni, Institutul Clinic Fundeni si Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare C.C. Iliescu "sufera din cauza incompetentei Gabrielei Firea", facand referire la ultimele avarii RADET care au dus la sistarea agentului termic in mai multe zone ale Capitalei."Criza RADET nu este decat o parte din falimentul total pe care l-a creat cu fiecare zi pe care a petrecut-o la conducerea Capitalei", afirma Vlad Voiculescu.