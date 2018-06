Bani de la primarie pentru bucurestenii care aniverseaza nunta de argint, de aur si de diamant. Cei casatoriti de tineri au nevoie de aprobare de la Firea

Ziare.

Potrivit proiectului, cuplurile care implinesc 25 de ani de casatorie vor primi diploma si un premiu in valoare de 1.000 lei. Pentru familiile care implinesc 50 de ani de casatorie valoarea premiului va fi de 1.500 de lei, iar pentru familiile care implinesc 75 de ani de casatorie, 3.000 de lei.In raportul de specialitate se arata ca "pentru imbunatatirea echilibrului socio-economic al familiei este necesara implicarea autoritatilor administratiei publice locale in vederea sustinerii vietii de familie prin masuri punctuale de sprijin financiar".Conform proiectului, se propun urmatoarele criterii cumulative pentru acordarea premiilor: cuplul aniverseaza 25, 50 sau 75 de ani de casatorie neintrerupta; cel putin unul dintre soti are domiciliul sau resedinta in municipiul Bucuresti de minimum cinci ani; ambii soti sunt in viata la momentul depunerii solicitarii; cel putin unul dintre soti are varsta de peste 50 de ani.In cazul in care cuplul serbeaza 25 de ani de casatorie, dar niciunul dintre soti nu a implinit 50 de ani, premiul poate fi acordat cu avizul primarului general al municipiului Bucuresti.Prin familie, in sensul regulamentului, se intelege "sotia si sotul aflati in viata, la data depunerii solicitarii". Premiul poate fi solicitat in termen de 90 de zile calendaristice de la data implinirii a 25, 50, respectiv 75 de ani de casatorie, conform certificatului de casatorie. Dosarul complet pentru acordarea premiului se va depune la sediul Centrului pentru Seniori al Municipiului Bucuresti, de catre unul dintre soti.