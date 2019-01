Bilantul vremii rele in toata tara: 800 de copaci si 13 stalpi de electricitate rupti, 55 de masini avariate

Ziare.

com

MAI a anuntat, sambata, ca in cursul zilei s-au semnalat efecte ale fenomenelor meteorologice periculoase la nivelul a 16 judete, dar si in municipiul Bucuresti."Efectivele MAI si autoritatile locale au intervenit pentru deblocarea a 31 autovehicule cu 42 de persoane, degajarea a 810 copaci, 13 stalpi de electricitate si a 3 cabluri electrice, fiind afectate 55 autoturisme, precum si in alte situatii de risc", a transmis MAI.De exemplu, in judetul Arad (localitatea Semlac), pe DJ 709D, s-a intervenit cu trei utilaje de la autoritatile locale pentru deblocarea a 30 autoturisme cu aproximativ 40 persoane care nu au mai putut inainta din cauza zapezii.In Buzau s-a intervenit cu o ambulanta SMURD si un utilaj de la autoritatile locale pentru acordarea asistentei medicale unui pacient de 64 ani care acuza dureri toracice.In Ilfov (Voluntari, Pantelimon, Cernica, Buftea, Snagov, Otopeni, Magurele) s-a intervenit pentru degajarea a 38 copaci si 2 stalpi de electricitate.In judetul Mehedinti, circulatia feroviara pe magistrala 900 a fost temporar intrerupta intre statiile Valea Alba si Drobeta Turnu Severin din cauza unor copaci cazuti pe firele de contact. Trenurile au avut intarzieri, transbordarea calatorilor fiind facuta cu ajutorul unei locomotive Diesel intre localitatile Drobeta - Turnu Severin si Balota.In municipiul Bucuresti s-a intervenit pentru degajarea a 740 copaci, 10 stalpi si 3 cabluri electrice cazuti pe carosabil, fiind afectate 55 autoturisme.Sursa citata a precizat ca, la ora transmiterii acestei stiri, se intervine in judetele Ilfov, Ialomita, Valcea si Prahova, dar si in Capitala.Potrivit MAI, traficul rutier este restrictionat pe DN 67 pentru autovehiculele cu masa totala maxima autorizata mai mica de 7.5 tone, inchis pe 14 drumuri judetene (judetul Ialomita) si DC 134 si se desfasoara in conditii de iarna pe majoritatea arterelor rutiere din judetele aflate sub atentionare Cod Galben.Pe drumurile nationale si autostrazi, CNAIR a actionat cu 861 utilaje, fiind utilizate 2886 tone de material antiderapant si 44 tone de clorura de calciu.Din punct de vedere al alimentarii cu energie electrica, conform situatiei distribuitorilor de electricitate, la ora 14.00 erau nealimentate cu energie electrica 180 localitati din 17 judete, fiind afectati 157.405 consumatori finali."Se actioneaza in teren cu 196 echipe de interventie. Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a pus la dispozitia autoritatilor din judetul Ialomita 16 generatoare de energie electrica de mare capacitate pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor afectati", a mai transmis MAI.In ceea ce priveste traficul fluvial si naval, sunt inchise Porturile Midia, Constanta Fluvial si Bara Sulina, iar circulatia bacurilor pe Fluviul Dunarea se desfasoara in conditii de iarna.Amintim ca sute de copaci au cazut, in Bucuresti, incepand de vineri noaptea , din cauza greutatii ghetii care s-a format pe ei, avariind numeroase masini. De asemenea, cativa oameni au ajuns la spital, fiind raniti de crengi cazute.In acest context, autoritatile au facut un apel la populatie sa nu mai sune la numarul unic de urgenta 112 pentru a reclama copaci cazuti , precizand ca liniile ar trebui sa fie folosite doar pentru urgente sau pentru situatii in care exista victime.Meteorologii au prelungit, sambata dupa-amiaza, codul galben de polei si depuneri de gheata in Bucuresti , pana duminica dimineata.