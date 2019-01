Bucurestenii afla abia luni daca apa le-a facut rau. Un protocol e "vinovat" de toata bulibaseala autoritatilor

Pana cand vom avea si rezultatele microbiologice si proba de metale, recomandam categoric prudenta, dar e la latitudinea fiecarui cetatean

"Luni vor veni rezultatele pentru compusi organici volatili - produsi care rezulta in urma reactiilor chimice care au loc in apa atunci cand se foloseste clor in cantitate mai mare", a spus unul dintre specialistii prezenti alaturi de Pintea la conferinta. Intrebat cum s-ar traduce o depasire a valorilor in riscuri pentru populatie, specialistul a raspuns: "Nu vreau sa ma pronunt, nu avem de ce sa ne alarmam, le vedem si le discutam atunci".In ce priveste nivelul de clor, insa, Pintea si specialistii de la Directia de Sanatate Publica si Institutul National de Sanatate Publica au anuntat ca au recoltat 14 probe de apa din sectoarele 4, 5 si 6 si toate au iesit in limitele normale."Pana la finalizarea analizelor microbiologice recomandam prudenta si doresc sa precizez inca o data ca s-au luat masurile in umra sesizarilor unor cetateni care au avut reactii alergice, crize de astm. Deci comunicarea s-a facut pentru ca noi supraveghem sanatatea publica, nu dorim polemica cu nimeni", a spus Pintea.Jurnalistii au vrut sa afle ce inseamna exact aceasta prudenta si ce e bine sa faca oamenii: "Pana cand vin rezultatele, recomandan prudenta. Noi avem niste recomndari care se mentin, le-am facut pe parcursul zilei de ieri.".Jurnalistii au insistat, intreband daca cetatenii pot consuma apa de la robinet: "Noi spunem ca sunt in siguranta daca vor bea apa, dar recomandam prudenta".In final presa i-a cerut definitia acestei prudenta: "Ce inseamna prudent, sa bem doar jumatate de pahar cu apa?"."Cuvantul prudenta e foarte clar. Prudenta pentru ca mai sunt inca niste rezultate de raportat care trebuie sa iasa, pana cand vom avea certitudinea ca acest probe sunt negative, recomandam prudenta. Daca vom recomanda sa se consume doar apa imbuteliata va spune cineva ca favorizam poducatorii sau pe cei care imbuteliaza apa....", a fost raspunsul ministrului Sanatatii.Reluam aici recomandarile facute de Ministerul Sanatatii in comunicatul din 30 ianuarie, noaptea , despre care Pintea spune ca raman in vigoare pana luni:Pintea a detaliat insa foarte mult pe motivul pentru care s-a ajuns ca Ministerul Sanatatii sa faca avertizarea populatiei aseara. Iar motivul este un protocol incheiat intre Directia de Sanatate Publica si furnizorul de apa, prin care se stipuleaza ca, in cazul nevoii unei comunicari catre populatie, furnizorul trebuie sa-si dea acordul asupra informatiilor transmise.In baza acestui protocol, Apa Nova a refuzat comunicarea publica solicitata de DSP si de aceea MS a decis ca, la ora 22:00, sa anunte bucurestenii ca apa pe care au folosit-o toata ziua nu e buna nici de baut, nici de gatit si nici macar de spalat."E un protocol care nu e corect din punctul nostru de vedere. Ministerul Sanatatii nu are protocoale de acest fel si si-a asumat comunicatul prin care a informat populatia. Cred ca au fost necesare aceste precizari pentru a putea vedea foarte clar ca Ministerul Sanatatii si-a indeplinit misiunea.Vom continua sa informam populatia ori de cate ori va fi nevoie fara sa tinem cont de faptul ca exista discutii si polemici. Aceste conventii nu sunt legale, pentru ca e anormal sa convii asupra unui comunicat. Nu, trebuie comunicata realitatea.Este normal sa facem comunicarea, nu cred ca a fost o alarmare, pentru ca au sesizat cetateni si probabil ca nici dvs ca si media nu vi s-ar fi parut normal ca DSP sa aiba niste cifre si sa nu le faca publice", a explicat Pintea.Concluzia a fost trasa de specialistul de la INSP, care a dat de inteles ca, bazandu-se de experienta de pana acum, se asteapta ca rezultatele analizelor sa fie in parametri."Din punct de vedere microbiologic cu Apa Nova nu au fost probleme cu apa distribuita in reteaua publica, niciodata nu au fost probleme, deci s-ar putea sa nu fie nici acum, dar testam. Zilnic prelevam apa si zilnic se analizeaza din punct de vedere microbiologic, dar daca recolatam azi, in 48 de ore avem rezultatele si buletinul se emite chiar in 5 zile. Situatia cu clorul este in premiera, nu s-a mai intamplat asa ceva", a asigurat specialistul INSP.