Bucurestenii vor avea Internet Wi-fi gratuit in parcuri, gradini, spitale, teatre si muzee

piata unica digitala, care permite accesul liber transfrontalier la servicii si divertisment online;

interoperabilitate si standarde - permite integrarea dispozitivelor, aplicatiilor, datelor si serviciilor necesare pentru interactionarea la nivel transfrontalier;

incredere si securitate - cresterea increderii utilizatorilor de internet in serviciile electronice si tranzactii online pentru a stimula consumul de servicii TIC;

acces rapid si ultra rapid la internet - vizeaza investitii pentru infrastructura in banda larga, cu scopul de a beneficia de cele mai recente tehnologii si servicii electronice;

cercetare si inovare in TIC - stimuleaza o finantare adecvata pentru cresterea avantajului competitiv in domeniul TIC;

cresterea nivelului de alfabetizare digitala, a competentelor si a incluziunii;

beneficiile TIC pentru societatea UE - se concentreaza pe reducerea consumului de energie, de a sustine asistarea populatiei in varsta, de a revolutiona serviciile de sanatate si de a furniza servicii publice mai bune.

In proiect nu sunt oferite multe detalii privind implementarea sau costul, insa se precizeaza ca ar urmari indeplinirea obiectivelor pe care si le-a asumat Guvernul in 2015 prin Strategia nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020."Guvernul Romaniei a aprobat, prin HG nr. 245/7 aprilie 2015, Strategia nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020. Documentul preia si adapteaza la situatia tarii noastre elementele Agendei Digitale pentru Europa, una dintre cele sapte initiative pilot ale Strategiei Europa 2020.Agenda Digitala defineste rolul major pe care utilizarea tehnologiei informatiei si comunicatiilot (TIC) va trebui sa-l joace in realizarea obiectivelor Europa 2020. (...) Pentru a veni in intampinarea obiectivelor Strategiei nationale de informatizare si Actiunilor propuse in cadrul Planului de actiuni comune - Agenda Digitala, municipiul Bucuresti isi propune sa realizeze proiectul Wi-fi in Bucuresti, care sa asigure acces gratuit la Internet in Bucuresti", se arata in proiectul de hotarare.Nu sunt oferite multe detalii in document, insa municipalitatea precizeaza ca acesta urmareste promovarea obiectivelor din Capitala, asigurarea accesului rapid al cetatenilor si organizatiilor la informatii si la serviciile publice elctronice, imbunatatirea accesului la Internet prin cresterea gradului de acoperire a retelelor de comunicatii electronice de mare viteza in banda larga si cresterea gradului de utilizare a internetului.In ceea ce priveste Strategia nationala privind Agenda Digitala pentru Romania 2020 adoptata in urma cu trei ani de Guvernul de atunci, aceasta cuprinde o parte dintre obiectivele stabilite de Agenda Digitala Europeana, adaptate in contextul din tara noastra.Agenda Digitala pentru Europa este structurata pe sapte piloni: