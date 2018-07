Bucurestenii ar putea primi pana la 8.000 de lei amenda daca nu reabiliteaza fatadele cladirilor

Ziare.

Consilierii municipali urmeaza sa dezbata in sedinta din 26 iulie Regulamentul de interventie cu privire la reabilitarea fatadelor pentru cresterea calitatii arhitectural ambientale a cladirilor in municipiul Bucuresti, in care sunt prevazute amenzi cuprinse intre 2.000-8.000 de lei pentru detinatorii de constructii, notificati, care nu respecta obligatiile ce le revin.Regulamentul se adreseaza persoanelor fizice si juridice, precum si autoritatilor administratiei publice si institutiilor publice care detin in proprietate/administrare cladiri care prin nivelul de degradare a sistemului de inchidere perimetrala prezinta pericolul afectarii sanatatii, vietii, integritatii fizice si sigurantei populatiei si/sau afecteaza calitatea mediului inconjurator, a cadrului urban construit si a spatiilor publice urbane.Stabilirea zonelor de actiune prioritara se face prin intermediul institutiei arhitectului-sef.Potrivit regulamentului, primarul general al Capitalei are obligatia de a notifica detinatorii cladirilor inventariate in cazul in care acestia nu iau din proprie initiativa masuri de realizare a lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor. In cazul cladirilor clasate/in curs de clasare ca monumente istorice, odata cu notificarea proprietarilor, se va notifica si serviciul deconcentrat al Ministerului Culturii de a monitoriza si de a controla modul de realizare a lucrarilor de interventie.De asemenea, Adminstratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, infiintata ca serviciu public de interes local, va putea notifica detinatorii constructiilor, urmand sa fie derulate activitati de programare, pregatire, contractare, urmarire, executare, decontare si receptie a lucarilor de interventie pentru reabilitarea structural-arhitecturala a anvelopei cladirilor.Finantarea proiectarii si executarii lucrarilor de interventie se asigura, pe cheltuiala proprie, de catre detinatorii cladirilor.Totodata, autoritatile administratiei publice locale pot asigura finantarea cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de interventie corespunzatoare contributiei ce revine proprietarilor/asociatiei de proprietari, in baza hotararii CGMB, in limita fondurilor aprobate anual cu aceasta destinatie, in urma depunerii unei cereri de catre proprietar/asociatii de proprietari. Sumele avansate se recupereaza din fondul de reparatii al asociatiei de proprietari.Pe de alta parte, autoritatile pot asigura preluarea integrala a cheltuielilor aferente lucrarilor de interventie corespunzatoare cotei proprietarului/proprietarilor de locuinte aflati in imposibilitate de a sigura sumele ce le revin, ca masura de protectie sociala, daca proprietarii fac dovada ca realizeaza venituri medii lunare pe membru de familie sub castigul mediu net lunar pe economie.Mai este posibila preluarea integrala a cheltuielilor, daca lucrarile de interventie necesare nu au fost executate sau au fost incepute, dar nu au fost finalizate, in termenele notificate, precum si in situatia in care detinatorii notificati refuza executarea lucrarilor de interventie.O cofinantare de 50% este posibila in cazul lucrarilor de interventie la cladirile monument istoric, al celor amplasate in ansambluri si situri clasare ca monument istoric sau in zonele de protectie a monumentelor istorice, al cladirilor protejate datorita valorii lor culturale prin PUG, al cladirilor din zonele construite protejate sau din Centrul istoric.Se sanctioneaza cu amenzi de 5.000-8.000 de lei nerespectarea obligatiilor de catre detinatorii de constructii, notificati, de a contracta proiectarea si executarea lucrarilor de interventie. Amenzi de la 2.000 la 5.000 de lei sunt prevazute pentru nerespectarea de catre detinatorii de constructii, notificati, a obligatiei de a organiza receptia la terminarea lucrarilor, precum si receptia finala la sfarsitul perioadei de garantie de cinci ani si completarea cartii tehnice a constructiei cu documentele aferente lucrarilor de interventie executate.Anual, PMB prin institutia Arhitectului sef, va stabili cate o noua lista de zone prioritare de interventie, cu toate activitatile care decurg de aici, pana a finalizarea programului, mai prevede regulamentul.In raportul de specialitate se arata ca la elaborarea regulamentului au fost respectate prevederile legii 153/2011.