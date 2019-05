Bucurestenii isi primesc eco-voucherele de 9.000 de lei. Vezi lista comerciantilor agreati de Primarie

Eco-vouchere trimise prin curier

Potrivit unui comunicat de presa, Primaria Municipiului Bucuresti a publicat pe site-ul www.pmb.ro, la sectiunea "Eco-voucher in schimbul unui autovehicul uzat", lista unitatilor comerciale partenere in cadrul "Programului de stimulare a eliminarii din traficul bucurestean a autovehiculelor cu grad ridicat de poluare, prin acordarea de eco-vouchere", aprobat prin HCGMB nr. 377/ 26.07.2018."La finalizarea etapei de selectie a rezultat un numar de 47 de unitati comerciale cu puncte de lucru pe raza municipiului Bucuresti, care au indeplinit criteriile de eligibilitate prevazute in Regulamentul Programului, devenind partenere in Program. Cele 47 de unitati comerciale partenere sunt operatori economici de la care beneficiarii de eco-vouchere isi vor putea achizitiona produse din categoriile eligibile in program: autoturisme noi cu norme de poluare care sa asigure un nivel redus de emisii - EURO 6, non-diesel, alte mijloace de locomotie noi, non-diesel, hibride sau electrice si electrocasnice si electronice cu clasa energetica superioara", a transmis Primaria Capitalei.Sursa citata a precizat ca, pentru a da posibilitatea beneficiarilor de eco-vouchere de a achizitiona produse din mai multe categorii fara a fi conditionati sa le achizitioneze de la un singur operator economic, eco-voucherul a fost gandit sub forma unui carnet care contine 3 file cu valoare nominala a cate 3.000 de lei fiecare. Toate cele trei file pot fi folosite atat la o singura achizitie, cat si individual, la mai multe achizitii de produse, la momente diferite."Subliniem faptul ca, daca valoarea produsului/ produselor nu insumeaza valoarea filei/ filelor de eco-voucher, unitatea comerciala nu va acorda rest in bani. Expedierea eco-voucherelor catre beneficiari a fost demarata astazi, 31.05.2019", a mai transmis Primaria Capitalei.Eco-voucherele sunt nominale si vor fi expediate prin curier la adresa de domiciliu/ sediu social/ corespondenta a beneficiarului persoana fizica/ reprezentantului desemnat de catre persoana juridica, vor fi inmanate personal, cu verificarea datelor de identificare din BI/CI, cu confirmare de primire data prin semnatura / stampila in cazul persoanelor juridice pe Scrisoarea de transport (AWB-Airway Bill).Curierul va contacta telefonic beneficiarul si va incerca livrarea corepondentei de minimum 3 ori, in termenul maxim de 15 zile lucratoare de la data de 31.05.2019. In situatia in care eco-voucherul nu va putea fi inmanat beneficiarului, acesta va fi returnat Primariei Municipiului Bucuresti urmand a fi inmanat personal beneficiarului, cu contactarea telefonica prealabila a acestuia, in vederea evitarii aglomeratiei la ghiseele Centrului de Informare si Documentare pentru Relatia cu Cetatenii din Bd-ul Regina Elisabeta, nr. 42, sector 5.In cazul in care eco-voucherul nu va putea fi ridicat de beneficiar, o alta persoana va putea ridica eco-voucherul pe baza unei imputernicirii notariale si a CI/ BI in original, cu semnatura de primire.In cazul deteriorarii sau pierderii eco-voucherului de catre beneficiar, Primaria Municipiului Bucuresti este absolvita de orice raspundere.Din cele 47 de unitati comerciale pe care Primaria anunta ca le-a selectat, gasim si dealeri auto, dar si magazine de articole sportive sau de electrocasnice.Primaria Capitalei a acordat vouchere unui numar de 4.193 de beneficiari.Prin acest proiect, Primaria Capitalei vine in sprijinul bucurestenilor care doresc sa renunte la autovehiculele uzate, oferindu-le. Cu aceste eco-vouchere, bucurestenii declarati eligibili isi vor putea achizitiona autoturisme noi EURO 6, non-diesel, mijloace de locomotie noi 'prietenoase cu mediul', non-diesel, hibride sau electrice, obiecte electrocasnice si electronice noi, cu clasa energetica superioara, precizeaza PMB.