Bucurestenii pot dona sange la mall, la sfarsitul saptamanii. Vino si salveaza si tu o viata!

sa ai intre 18 si 60 de ani

greutatea cuprinsa intre 50 si 100 kg (femeile), 60 si 110 kg (barbatii)

sa nu fi suferit interventii chirurgicale sau stomatologice in ultimele 3 luni

sa nu fi consumat grasimi sau bauturi alcoolice cu cel putin 48 de ore inaintea donarii

sa nu fi suferit de hepatita - de orice tip, TBC, sifilis, malarie, epilepsie,

bruceloza, ulcer, diabet zaharat, boli de inima, boli de piele, miopie peste (-) 6

dioptrii

pentru femei: sa nu fii insarcinata, in perioada de lauzie, de alaptare sau in cea menstruala (trebuie sa treaca minim 5 zile de la ultima zi a menstruatiei) .

Persoanele care doresc sa donezesunt asteptate la intrarea principala din, in perioada, intre orele 9:00 si 13:00.In cadrul campaniei, recoltarea de sange este realizata de personalul specializat al Centrului de Transfuzie Sanguina Bucuresti, in conditii de siguranta, folosind instrumente de unica folosinta. La fiecare donare se recolteaza, din care se obtin produse sanguine care vor fi folosite pentru salvarea a pana laDaca vrei si tu sa donezi sange, te asteptam in Sun Plaza cu(un sandwich cu carne slaba, legume si fructe consistente) . Este importantdonare, timp de o ora.Mai multe informatii despre conditiile de donare gasesti pe www.pentruviata.com Inainte de donare(anamneza, tensiune, greutate, determinarea grupei sanguine, a RH-ului si hemoglobinei etc.), in urma caruia medicii vor decide daca esti apt pentru donare.In editia precedenta a campaniei "", din mai 2018, 234 persoane au raspuns apelului. Dintre acestea,au fost declarate apte pentru donare. Astfel,, cantitate care a ajutat lainternati in spitalele din Capitala.In cadrul acestor campanii, donarea de sange este benevola (nu se ofera bonuri de masa si adeverinte).Mai multe detalii pe www.sun-plaza.ro si pe pagina de Facebook Sun Plaza.