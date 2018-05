Bucurestenii se numara printre cetatenii UE cei mai nemultumiti de curatenia din orasul lor

Ziare.

Cei mai nemultumiti europeni de curatenie sunt locuitorii Romei, doar 9% dintre acestia considerand ca orasul lor este suficient de curat.De asemenea, mai putin de jumatate din locuitori erau satisfacuti de curatenia orasului lor in Bratislava (28%), Sofia (29%),, Madrid (38%), Budapesta (39%), Atena (41%), Berlin (45%), Bruxelles (47%) si Paris (49%).Pe de alta parte, in randul celor 109 orase analizate de Eurostat, pe primul loc se situeaza orasul Ventspils din Letonia, unde aproape toti locuitorii (99%) au declarat sa sunt foarte multumiti sau mai degraba satisfacuti de curatenia orasului lor. Ventspils este urmat de un alt oras din Letonia Valmiera (97%), Oviedo din Spania si orasul Luxemburg (ambele cu 95%).In randul capitalelor statelor membre UE, locuitorii din Luxemburg si Viena sunt cei mai satisfacuti de curatenia orasului lor. Cel putin 80% erau foarte multumiti sau mai degraba satisfacuti de curatenie in Luxemburg (95%), Viena (90%), Ljubljana (88%), Riga (81%) si Helsinki (80%).