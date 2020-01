Bucuresti: O femeie a fost salvata din mijlocul raului Dambovita (Video)

Ziare.

Femeia se afla in mijlocul apei si statea in picioare, conform Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti. "Intamplarea a avut loc ieri, 19 ianuarie, in Bucuresti, in zona podului Mihai Bravu, in jurul orei 17:00.Un apel 112 a alertat patrula mixta formata dintr-un jandarm si un politist, care au fost anuntati ca o femeie se afla imobilizata in mijlocul raului Dambovita", se arata pe pagina de Facebook a Jandarmeriei.Cand au ajuns la fata locului, cei doi au vazut ca femeia era constienta si statea in picioare. Femeia in varsta de 49 de ani a fost transportata la spitalul Bagdasar Arseni."Ajunsi la fata locului, au vazut ca persoana este constienta si chiar sta in picioare. Sergentul major Daniel Toma nu a stat nicio secunda pe ganduri si a intrat in apa pentru a scoate femeia, despre care echipajele de specialitate au stabilit, ulterior, ca se afla in soc hipotermic.Daniel nu a fost singur in tot acest timp. Se poate observa, in filmare, cum ceilalti colegi intra in apa pentru a-l sprijini, constienti fiind de dificultatea in care se afla", au adaugat reprezentantii jandarmilor.A.G.