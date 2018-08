Bucuresti: Un barbat a fost scos mort din raul Dambovita. Alti doi au ajuns la spital

Ziare.

com

Incidentul s-a produs in zona Sema Parc din Sectorul 6 al Capitalei. Echipele ISU au fost chemate sa intervina, i-au scos din apa pe cei doi barbati care nu reusisera sa iasa singuri.Unul a fost intubat si transportat la Spitalul Universitar, iar in cazul celuilalt medicii au incercat sa il resusciteze, insa fara succes, potrivit informatiilor transmisede ISU Bucuresti-Ilfov.Barbatul care a murit avea 55 de ani.Nu se stie motivul pentru care barbatii erau in rau, avand in vedere ca scaldatul este interzis. Persoana care a sunat la 112 a anuntat doar ca trei barbati nu pot iesi din apa.A.S.