Bucurestiul are transport public de 110 ani. STB o lauda pe Firea, face un concert si si-a lansat imn in care ne spune ca in autobuz nu stai la semafor (Video)

"Transportul public bucurestean sarbatoreste 110 de ani de la infiintarea primei concesiuni care a devenit principala companie de transport in comun din Bucuresti", se arata intr-un comunicat de presa transmis, joi, de Societatea de Transport Bucuresti (STB), citat de News.ro.Cu acest prilej, se da startul campaniei STB 110 ani, prin care bucurestenii sunt incurajati sa foloseasca tot mai mult si cu incredere transportul in comun.Nu se precizeaza nimic de autobuzele fara aer conditionat in care bucurestenii se coc vara si ingheata iarna, de mizeria pe care calatorii trebuie sa o suporte, inghesuiti ca sardelele, de timpii lungi de asteptare si blocajele din trafic ce fac ca o statie sa fie parcursa mai repede pe jos. In schimb, este mentionata cu recunostinta Primaria Capitalei, pentru fondurile alocate."STB SA marcheaza astfel un nou inceput pentru transportul public din Bucuresti, gratie fondurilor alocate de Primaria Capitalei pentru modernizarea acestuia, obiectivul fiind descongestionarea traficului si punerea orasului in miscare. Iar traficul rutier bucurestean poate deveni fluent numai prin incurajarea utilizarii intense a transportului public", scrie in comunicat.Conform sursei citate, Primaria Capitalei sustine aceasta initiativa prin achizitionarea a 100 de troleibuze noi, din gama de 12 metri, Euro 6, a 100 de tramvaie cu lungime de 36 de metri, a 130 de autobuze hibride, a 100 de autobuze electrice si prin modernizarea statiilor de tramvai, troleibuz si autobuz, prin achizitionarea de mobilier urban modern, si modernizarea a 10 kilometri de linii de tramvai.Amintim ca din acestea doar cateva au fost si livrate si puse pe circuit, pe langa faptul ca unele s-au stricat sau soferii nu au fost pregatiti in prealabil pentru a le conduce.De asemenea, STB arata ca isi propune achizitionarea a 40 de tramvaie cu lungime de 18 metri, fabricarea a 8 tramvaie Bucur LF, echiparea cu sistem de aer conditionat a 46 de tramvaie tip V3A si a opt tramvaie tip Bucur LF.La concertul aniversar cu intrare gratuita, ce va incepe sambata la ora 18:00 in Parcul Izvor, va fi cantat si imnul proaspat lansat al STB.El este interpretat de What's Up si indeamna bucurestenii sa renunte la masinile personale si sa foloseasca transportul in comun. Versurile par compuse de cineva care nu a circulat niciodata cu transportul in comun in Capitala, iar imaginile din videoclip par dintr-o realitate paralela."Urca-te-n autobuz/Pierde-te-n decor/Nu mai sta blocat la semafor", sunt unele dintre versurile ce ne-ar face sa credem, daca am locui in alt oras, ca Bucurestiul are cel putin benzi speciale pentru transportul in comun. Pe langa asta, autobuzele au acelasi regim cand vine vorba de statul la semafor."Toti pentru unul si unul pentru toti/Arata ca ai suflet intr-o lume de roboti", suntem indemnati la refren, ca si cum cei care aleg masina personala o fac intentionat pentru a polua, si nu pentru ca timpii de asteptare si conditiile transforma o calatorie intr-un test de supravietuire.Nu in ultimul rand, imaginile din videoclip ne arata autobuze curate, aerisite, unde fiecare are locul sau, iar cei care aleg sa stea in picioare se tin de bare curate si manere care nu sunt jerpelite si soioase. Aceste autobuze magice circula pe strazi curate, fara gropi, cu foarte putine masini si flancate de verdeata.La concertul de sambata imnul va fi interpretat de What's Up, Smiley, Jo si mai multi vloggeri si bloggeri invitati la eveniment prezenti. Atmosfera va fi intretinuta de MC Cristi Nitzu.Concertul va fi transmis live pe paginile de Facebook ale artistilor.