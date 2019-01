Capitala cumpara autospeciale pentru ridicarea masinilor parcate neregulamentar

Ziare.

Conform caietului de sarcini anexat anuntului licitatiei, furnizorii au obligatia de a furniza sase autospeciale pentru ridicare rapida autovehicule, in vederea prestarii activitatii de ridicare, tractare si transport a autovehiculelor stationate neregulamentar / abandonate pe drumurile publice ori pe domeniul public. Autospecialele cu platforma si sistem de incarcare liftant lateral trebuie sa asigure ridicarea in siguranta a vehiculelor pe roti stationate neregulamentar pe domeniul public (carosabil, trotuare, spatii verzi etc.), din orice pozitie care permite folosirea sistemului. Acestea trebuie sa aiba in dotare echipamente de ridicare liftante capabile sa ridice autovehiculele stationate neregulamentar / abandonate pe drumurile publice ori pe domeniul public.Valoare totala estimata, fara TVA, este de 2.941.176 lei.Potrivit caietului de sarcini, autospecialele trebuie sa aiba o putere minima de 185 cai-putere, sa poata ridica cel putin 2500 de kilograme. De asemenea, ele trebuie sa dispuna de oglinzi retrovizoare exterioare cu reglaj electric si degivrante, camere multiview, sistem audio, aer conditionat si Incalzire auxiliara in stationare.Timpul operatiunii de ridicare trebuie sa fie de maxim 60 secunde / autovehicul, de la momentul pozitionarii autospecialei langa autovehiculul parcat neregulamentar."Sistemul liftant lateral al autospecialei trebuie sa fie prevazut cu brate culisante, din otel, care sa intre in contact doar cu rotile/anvelopele autovehiculului care urmeaza a fi ridicat. Bratele culisante ale sistemului liftant lateral trebuie sa permita ridicarea de autovehicule pe ambele parti ale autospecialei, respectiv stanga/dreapta", se mai arata in caietul de sarcini.