Capitala, data peste cap de copacii cazuti din cauza ploii inghetate: Peste 1.800 de cazuri gestionate de pompieri. 220 de masini au fost avariate

Pompierii din Bucuresti si Ilfov au intervenit, pana duminica la ora 6.00, la 1.810 situatii de urgenta provocate de ploaia inghetata. S-au indepartat de pe carosabil, de pe trotuare sau de pe autoturisme copaci, stalpi de electricitate si cabluri, fiind avariate 220 de autoturisme.1.700 de interventii au fost in Bucuresti si 110 in judetul Ilfov, in mai multe localitati, printre care Voluntari, Pantelimon, Cernica, Buftea, Snagov, Otopeni, Magurele.Din cauza crengilor cazute, doua persoane au fost ranite.La ora 6.00, mai erau de gestionat 40 de cazuri de urgenta.Pana la ora 10.00, Capitala si sase judete sunt sub cod galben de polei, cu depuneri consistente de gheata.