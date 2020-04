Capitala, impanzita de panouri cu medici reprezentanti ca sfinti. BOR vorbeste despre blasfemie, Firea cere sa fie eliminate

Ce spune Primaria Capitalei

Campania a fost realizata cu scopul de a le multumi medicilor pentru efortul depus in perioada pandemiei.Biserica a reactionat imediat dupa aparitia panourilor sustinand ca este vorba despre o blasfemie.Vasile Banescu, purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, a declarat ca panourile publicitare sunt o "maltratare vizuala a iconografiei crestine", conform Basilica. "Cred ca este vorba despre o ridicola campanie de promovare a unei viziuni distopice asupra situatiei provocate de pandemie. O incercare jenanta de rapt simbolic si maltratare vizuala a iconografiei crestine, situata sub semnul prostului gust hranit de incultura si de o ideologie hidoasa care nu stie decat sa caricaturizeze crestinismul", a declarat Vasile Banescu."Cum altfel sa explici deificarea iconica a unor personaje care trimit la imaginea medicului sublimata grotesc in aceea a unui 'sfant' cu aer hristic?", se intreaba purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane.Mai mult, spune Banescu, nu este vorba doar despre un demers blasfemiator, ci de o ofensa adusa medicilor."Nu este vorba, deci, doar despre un demers blasfemiator, ci si de o ofensa adusa categoriei profesionale atat de onorabile a medicilor, care, ca noi toti, nu se cred cu certitudine sfinti sau mantuitori improvizati si nu pretind un cult public", a mai spus Vasile Banescu.Primaria Capitalei a reactionat si ea la acest scandal, anuntand ca panourile pe care se desfasoara aceasta campanie sunt puse la dispozitia agentiei initiatoare in mod gratuit de catre mai multe companii de publicitate, iar pentru mesajul sau imaginile expuse nu a fost nevoie, conform legii, de acordul/avizul autoritatii publice, dar ca va cere eliminarea panourilor."Cu toate acestea, avand in vedere ca atat BOR cat si foarte multi bucuresteni considera ca aceste imagini sunt jignitoare, Primaria Capitalei va transmite firmelor de publicitate solicitarea de eliminare a acestor reprezentari de pe panourile stradale, care pot fi inlocuite cu imagini care sa aduca un omagiu medicilor-eroi fara sa lezeze credinta trecatorilor", a transmis Primaria, intr-un comunicat remis