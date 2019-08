Casa Seniorilor by Premium Wellness, conditii ideale pentru o batranete demna

Ziare.

Cu o investitie de peste 4 milioane de euro, se intinde pe o suprafata de peste 4.720 mp2, este dispus pe 4 nivele si are o capacitate totala de cazare de 100 de locuri.Situat in Bucuresti, sector 4, la adresa Aleea Moldovita nr. 5, Casa Seniorilor by Premium Wellness isi propune sa acopere intreaga arie de nevoi specifica seniorilor, care de-a lungul timpului au pus pret pe un anumit standard de viata.Complexul se adreseaza tuturor batranilor, inclusiv celor cu diverse dizabilitati, precum Alzheimer, care vor beneficia de toata atentia unui personal profesionist si calificat.Scaderea capacitatilor fizice, psihice, functionale, competentelor si resurselor varstnicului determina aparitia unei game de nevoi specifice: nevoi medicale, nevoia de ajutor din partea altei persoane, nevoia de companie si interactiuni sociale, nevoi de asistare psihologica, nevoi de sprijin afectiv si emotional.Din aceste considerente, a fost gandit si proiectul Casa Seniorilor by Premium Wellness ale carui valori se axeaza pe, de a aveaa varstnicilor.", declaraeste singurul complex de profil din Romania unde rezidentii pot beneficia de:- intimitate - garsoniere pentru 1 persoana- meniu personalizat stabilit de un medic nutritionist, conform medicamentatiei si regimului fiecarui senior- asistenta si supraveghere medicala permanenta- personal medical specializat pentru toate afectiunile seniorilor- saloane de ingrijire si spatii pentru terapie- buton de panica in camere- activitati si programe interactive- sala de cinema- terasa in aer liber- securitate 24h/24Un mare plus este faptul ca nu se lucreaza in colaborare cu alte spitale, ci exista- asigurand astfel interventii rapide si asistenta medicala 24/24.Casa Seniorilor by Premium Wellness nu ofera doar un loc in care varstnicii primesc ingrijiri medicale zilnice de exceptie, ci asigura side care ei au neaparat nevoie. Prin intermediul activitatilor recreative si socio-culturale, sunt stimulate comunicarea si participarea persoanelor varstnice la viata sociala, sustinand totodata un stil de viata activ ce duce la mentinerea capacitatilor fizice si intelectuale ale varstnicilor.", adauga directorul centrului,se stabilesc de laimpreuna cu reprezentantul legal/senior in urma unei intalniri cu personalul centrului, in care se detaliaza nevoile si problemele pentru a realiza o oferta personalizata.Tarifele de la Casa Seniorilor by Premium Wellnessimpreuna cu apartinatorul. De la prima vizita, impreuna cu echipa de specialisti se stabileste un plan al sederii seniorului in locatie.Pentru a face o rezervare pentru o ruda sau pentru dumneavoastra, puteti contacta echipa pe pagina oficiala de Facebook, unde veti putea beneficia de mai multe detalii sau la datele de contact de pe site-ul www.casaseniorilorpremium.ro.