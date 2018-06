"Casa Seniorilor Premium", primul azil din Romania de peste 4 milioane de euro

Ziare.

Luxosul complex se intinde pe o suprafata de peste 4720 mp2, este dispus pe 4 nivele si are o capacitate totala de cazare de 100 de locuri.Prevazut cu dotari moderne ce confera un avantaj competitiv, varstnicii "", vor beneficia de: sala de cinema, terasa in aer liber, cabinet medical, garsoniere pentru 1 persoana si 5 apartamente, dotate cu mobilier exclusivist, marca "Casa Magica".Grupul tinta principal al complexului este reprezentat de batrani, inclusiv cei cu diverse dizabilitati, precum Alzheimer, care vor beneficia de toata atentia unui personal profesionist si calificat.Alte facilitati importante din cadrul institutiei sunt prezenta unui personal medical specializat, asigurarea securitatii 24h/24 si nu in cele din urma asigurarea unui meniu personalizat conform medicamentatiei si regimului fiecarui senior." nu doar ca ofera un loc in care varstnicii primesc ingrijiri medicale zilnice de exceptie, dar asigura si suport emotional - spiritual pentru confortul psiho - mental de care ei au neaparat nevoie.Scaderea capacitatilor fizice, psihice, functionale, competentelor si resurselor varstnicului determina aparitia unei game de nevoi specifice: nevoi medicale, nevoia de ajutor din partea altei persoane, nevoia de companie si interactiuni sociale, nevoi de asistare psihologica, nevoi de sprijin afectiv si emotional.Romania se inscrie in tabloul demografic mondial, caracterizat in principal prin reducerea natalitatii si imbatranirea populatiei.Din aceste considerente, a fost gandit si proiectul "", ale carui valori se axeaza pe nevoia de apartenenta, de relationare, de a avea o viata caracterizata de sens si de demnitate a varstnicilor.Pentru a face o rezervare pentru o ruda sau pentru dumneavoastra, puteti contacta echipa pe pagina oficiala de Facebook Casa Seniorilor Premium , unde veti putea beneficia de mai multe detalii.