Ce (ne) facem cu Bucurestiul?

Un oras atragator, dar blocat

Dezastrul Firea

O coalitie anti-PSD

Hilde Brandl este arhitect si conduce un birou de arhitectura la Bucuresti din 2009. Este implicata in mai multe proiecte de promovare a turismului romanesc.



S-a nascut in Romania, in perioada comunista, de unde a emigrat in Germania alaturi de familia sa. Dupa 1989 s-a intors la Bucuresti unde s-a inscris la Facultatea de Ahitectura "Ion Mincu". Dupa ce a obtinut diploma de arhitect in Germania, a lucrat in mai multe tari, printre care Germania si Venezuela. In Venezuela a participat la miscarile de protest fata de presedintele socialist Hugo Chavez.



In 2016 s-a inscris in Partidul National Liberal, unde militeaza pentru o mai buna guvernare, pentru un stat suplu si pentru un mediu de afaceri competitiv si onest.

Ziare.

com

Imi parea pe atunci ca orasul asta minunat, numit candva "Micul Paris", isi ascunsese toata frumusetea in spatele blocurilor comuniste si a cladirilor nerenovate si darapanate.Mizeria pe strazi era la ordinea zilei, orasul era plin de caini comunitari, calitatea deratizarii facea sa avem sobolani mai mari decat pisicile, autobuzele erau vechi si imputite, calitatea serviciilor publice era dezastruoasa.In acea perioada, glumele cu gropile din Bucuresti erau parca mai numeroase decat glumele cu Bula.Multe s-au schimbat de atunci. Treptat, Bucurestiul a devenit un oras din ce in ce mai colorat, mai viu, mai inovativ. Miile de cladiri noi, calitatea pavajului sau a asfaltului, infrumusetarea parcurilor, renovarea macar partiala a cladirilor istorice, toate acestea au readus treptat Bucurestiul pe harta oraselor europene.Efectele nu au intarziat sa apara. Din ce in ce mai multi turisti, in special occidentali, viziteaza Bucurestiul an de an, in special pentru mici iesiri de sfarsit de saptamana, atrasi de distractia din zone precum Centrul Vechi sau de muzeele din ce in ce mai bune ale orasului.De exemplu,, un numar mic daca ne comparam cu Bratislava sau Budapesta, dar de cateva zeci de ori mai mare daca comparam cu numarul turistilor ce veneau in capitala Romaniei in urma cu un deceniu.In plus, numarul oamenilor de afaceri care vin aici a crescut simtitor. Asa se explica inclusiv investitiile care au facut din Bucuresti un pol de dezvoltare economica. Astazi, Bucurestiul reprezinta peste 27% din Produsul Intern Brut al Romaniei si trendul este crescator.Cu toate acestea,Marile investitii din infrastructura sunt astazi aproape zero. Calitatea serviciilor asigurate de primarie sunt jalnice, iar marturie stau pierderile suferite de RADET, situatia parcului auto RATB sau numarul tantarilor si al altor insecte care se simt mai bine aici decat pe malul lacului Belina.In locul unei politici care sa sustina dezvoltarea, aparitia locurilor de munca, imbunatatirea calitatii vietii, a traficului, a aerului s.a. primim doar campanii de PR menite a ne convinge ca traim sub conducerea celui mai vizionar si mai performant primar din istorie, ce l-ar face pana si pe Pache sa se declare invins.Dupa doua mandate dezastruoase marca Oprescu, marcate de stagnare, de doi ani privim neputinciosi cum totul se degradeaza in capitala Romaniei. In loc sa continuam sa facem lucrurile bune de pana acum, reintoarcem Capitala la situatia din anii '90.Am vazut cu surprindere reactia doamnei Firea atunci cand i s-a atras atentia ca lucrurile merg intr-o directia gresita. In loc sa-si asume greselile si sa se apuce in sfarsit de treaba, s-a apucat sa critice in stanga si in dreapta, in special consilierii PNL.Realitatea este insa alta.acolo unde PSD, ALDE si uneori si PMP ii sustin orice proiect, oricat de nebunesc si de contrareformator ar fi. Cifrele spun asa:Un exemplu este chiar infiintarea celebrelor companii municipale care toaca anual 200 de milioane de euro.cu toate ca detine integral puterea in Primarie, de la Consiliu pana la aparatul primariei sau institutiile primariei, populate mai toate cu oamenii de casa ai cuplului Firea-Pandele.In momentul de fata exista doua posibilitati. Fie asistam neputunciosi la dezintegrarea orasului si la intoarcerea lui in timp, la mizerie fizica si morala, fie cautam o strategie care sa propulseze la primarie o persoana capabila sa conduca Bucurestiul.Nu cred ca trebuie sa fim mari specialisti pentru a intelege ca, mai ales in contextul unui mandat dezastruos, doamna Firea nu ar putea castiga in 2020 daca ar exista doua tururi de scrutin. Dar nu exista si nu vor exista probabil nici atunci.Asa ca singura posibilitate este ca fortele anti-PSD sa construiasca pentru alegerile locale de peste doi ani o alianta care sa propuna candidati unici la Primaria Generala si la primariile de sector. Sunt sigura ca un candidat integru, onest si profesionist, sustinut de PNL, USR, PMP si partidul lui Dacian Ciolos nu ar avea nicio problema in a castiga aceste alegeri.Nu stiu ce s-a intamplat in 2016. Poate au fost calcule politice gresite, poate orgolii. Nimic nu mai conteaza acum. Ceea ce conteaza este ca avem o datorie fata de Bucuresti si fata de bucuresteni. Cu totii meritam mai mult.