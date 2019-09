Ce risca proprietarul maimutei care s-a plimbat prin Bucuresti

Ziare.

"Este vorba de o maimuta din specia macac japonez. In Romania detinerea lui este ilegala in proprietate private, se poate tine doar la gradini zoologice sau in parcuri nationale", a declarat Kopacz Andras, director adjunct Gradina Zoologica Targu Mures, citat de Stirile ProTv De altfel, proprietarul nu ar avea doar aceasta maimuta, ci inca doua, din aceeasi specie.Astfel, acesta risca inchisoare de la 1 la 3 ani sau amenda penala."In Romania e o infractiune sa detii animale exotice, pentru ca nu sunt sunt adaptate acestui habitat. Ele pot sa fie in locuri special amenajate, cu experti, precum Gradina Zoologica, sub nicio forma la persoane fizice, de aceea e o infractiune, se pedepseste conform legii cu inchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amenda penala, in functie de cum decide instanta.Pe speta de astazi (miercuri - n.red.), din sursele pe care le-am consultat si eu astazi (miercuri - n.red.), din spatiul public, cat si din diferite surse, dar neoficiale, se pare ca duminica ar fi fost identificate in sectorul 5 al municipiului Bucuresti trei maimute, doi pui si una adult.Cei doi pui ar fi fost recuperati de proprietarul sau de persoane imputernicite de proprietarul lor si ar fi ajuns inapoi in casa sau in curtea de unde au scapat, a treia fiind in continuare in libertate pe raza Municipiului Bucuresti", a declarat, joi, Tudor-Tim Ionescu, consilier la primaria Capitalei, citat de DC News . Declaratia a fost facuta inainte ca maimuta sa fie prinsa.Maimuta cautata de jandarmi in Capitala a fost capturata, miercuri seara, dupa cateva ore de la anuntul la 112 privind prezenta animalului in Sectorul 5. Maimuta a fost gasita tot in zona , in podul unei case."Am capturat-o, o actiune foarte dificila, poate cea mai dificila de pana acum, din mai multe puncte de vedere, avand in vedere ca sunt multe case in jur, multe locuri in care se catara, (este, n.red.) pericol public de a nu lovi pe cineva din greseala si ea sa nu atace pe cineva din greseala. Am reusit sa o nimerim de doua ori.Prima oara am lovit-o in os, de aceea nu si-a facut efectul (tranchilizantul, n.r.), am alergat-o foarte mult. Va trebui sa mergem la clinica, la centrul nostru de salvare si reabilitare a animalelor salbatice, unde vom scoate acul din os si o vom trezi", a declarat Ovidiu Rosu, medicul veterinar care a capturat maimuta.Veterinarul a capturat animalul cu ajutorul echipelor Autoritatea pentru Supravegherea si Protectia Animalelor (ASPA).Potrivit sursei citate, ulterior se va decide soarta maimutei, in functie de recomandarile reprezentantilor Garzii de Mediu - in carantina, apoi poate la gradina zoologica sau in Centrul de Salvare si Reabilitare a Animalelor Salbatice.Vezi si O maimuta umbla libera prin Bucuresti. Firea: Sper sa nu fie intr-un lan de ambrozie, sa nu-i curga ochii!