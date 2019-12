Cea mai veche casa din Bucuresti va fi restaurata. Se cauta proiectanti

Ziare.

"Viziunea pentru acest monument este ca el sa devina un adevarat, un spatiu viu, deschis atat pentru turisti dar si reintegrat in viata comunitatii din Calea Serban Voda, pe vremuri Podul Beilicului cel plin de forfota. Lipsesc doar proiectantii pentru a incepe ca la carte tot procesul de restaurare si valorificare", anunta Institutul National al Patrimoniului.Astfel, a fost reluatapentru elaborarea de studii si investigatii, documentatie de avizare a lucrarilor de interventie, proiect pentru autorizarea lucrarilor de construire, proiect de organizare a executiei lucrarilor, proiect tehnic de executie si detaliilor de executie, documentatie as built, documentatie privind urmarirea comportarii in timp si lucrari de interventie si asistenta tehnica pentru lucrari de restaurare si punere in valoare a monumentului istoric "", Calea Serban Voda nr. 33, Bucuresti, cod LMI B-II-m-A-19751.Ofertele pot fi depuse pana pe data de 8 ianuarie 2020.Anuntul complet, aici: https://tinyurl.com/uwvfkrr