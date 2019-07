Cel putin o bicicleta e furata in fiecare zi, in Capitala. Politistii au deschis sute de dosare penale

Ziare.

In cursul anului 2018, politistii din Bucuresti au deschis 989 de dosare penale pentru furt de biciclete, care inseamna tot atatea vehicule sustrase, arata datele Politiei Capitalei. Din cele aproape 1.000 de biciclete furate anul trecut, politistii au recuperat 174.In urma unui calcul simplu, rezulta o medie de doua biciclete furate pe zi in Capitala.Aceeasi sursa a mai precizat si situatia anului 2019, pentru primele cinci luni.Astfel, Politia Capitalei a deschis 280 de dosare penale, iar pana in prezent, au fost recuperate 36 de biciclete. Media in aceasta situatie este de cel putin o bicicleta furata pe zi.Politistii recomanda cetatenilor sa cumpere biciclete care vin insotite de documentele corespunzatoare pentru a avea siguranta asupra produsului si sa nu fie incantati de pretul mic al ofertelor, deoarece vehiculele ar putea fi obiectul unor infractiuni de furt.In acest caz, cumparatorul ar putea ramane si fara banii achitati, si fara bicicleta achizitionata.