Celebra revista Madame Figaro scrie despre Bucuresti, noua destinatie "cool" din Europa

Casele abandonate asteapta antreprenori hotarati

Farmecul autenticului

Ziare.

com

Palate, vile somptuoase, ateliere, fabrici abandonate si hangare transformate - cu aerul fostului Berlin de Est, capitala Romaniei isi cauta drumul intr-un stil arhaic, scrie Madame Figaro Viata de noapte este agitata, terasele restaurantelor atrag numerosi tineri, arta stradala imbraca zidurile...Bucurestiul este in continua miscare. Iar comisarul general din partea romana pentru Sezonul Franta-Romania, Andrei Tarnea, confirma aceste lucruri: "De-a lungul istoriei, Bucurestiul si Berlinul au demonstrat ca au legatura. Sunt doua orase populate cu oameni de pretutindeni, ale caror elite au fugit pentru a scapa de dictatura - comunista sau nazista. Azi, Bucurestiul isi cauta drumul la fel ca Berlinul".In apropierea vechiului cartier evreiesc, exista locuri pline de arta, foarte sic. Casele frumoase in stil neoromanesc, unele abandonate de zeci de ani, asteapta doar antreprenori hotarati.descrie Galeria Suprainfinit, de pe strada Mantuleasa 22, unde Suzana Vasilescu, fondatoarea sa, prezinta lucrarile a doi artisti germani. Putin mai departe se afla galeriile Gaep si Anca Poterasu, ambele adapostite in case vechi, salvate de la demolare.Dupa multi ani petrecuti la Paris, Andrei Breahna a decis sa se intoarca la Bucuresti in 2013. In 2014 a deschis Galeria Gaep, unde expun artisti din Europa de Est."Exista artisti ce trebuie descoperiti peste tot. Nu sunt inca in galerie, trebuie sa ii gasim, sa ii expunem. Clasa de mijloc din Romania are acum apartamente, masini, calatoreste. Ii lipseste doar arta contemporana pentru a se situa la nivel european. Noi o sa i-o oferim si atunci vom exporta cultura romaneasca", a declarat Breahna.Anca Poterasu a deschis prima sa galerie in apartamentul ei de doar 20 de metri patrati. Acum, galeria sa se afla intr-o casa magnifica, construita in secolul al XIX-lea. "Cu acesti 90 de metri patrati vreau sa atrag artisti straini in Bucuresti, pe care ii iubesc. Imi place sa simt ca sunt viitorul", afirma Anca Poterasu.In inima orasului se afla Palatul Universul (pe strada Ion Brezoianu 23-25), intr-o cladire industriala ce include start-up-uri, ateliere, cafenele, sala de teatru.In nordul Bucurestiului gasim Combinatul Fondului Plastic (Strada Baiculesti 29), unde se afla mai multe ateliere de productie, mai scrie Madame Figaro.Acolo gasim si Galeria Sandwich, intr-un spatiu format din tabla ruginita. Alexandru Niculescu, cofondator al galeriei, spune ca urmeaza sa organizeze o expozitie intr-un garaj si o vanzare de lucrari in strada. "Romanii iubesc noutatea", precizeaza el.Si intre toate aceste initiative,reprezinta o exceptie, fiind primul muzeu privat de arta din Romania. Finantata de un magnat din industria farmaceutica, aceasta "nava" din caramida neagra a fost construita de arhitectul Youssef Tohme. Acesta a pastrat structura resedintei fostului lider comunist Ana Pauker.Muzeul de Arta Recenta starneste controverse, ridicand mai multe semne de intrebare: De unde vin banii? Lucrarile sunt autentice? Cu toate astea, muzeul aflat pe bulevardul Primaverii 15 este superb si merita vizitat.Un tur al Muzeului National de Arta Contemporana este, de asemenea, necesar. Situat intr-o aripa a uriasului Palat al Parlamentului, construit de fostul presedinte Nicolae Ceausescu, cuprinde aproximativ 10.000 de lucrari. "Locatia muzeului este catastrofala. Cel mai mult deranjeaza starea deplorabila a constructiei: incalzirea are probleme mari, instalatia sanitara la fel", recunoaste directorul sau, Calin Dan, care ocupa aceasta functie de cinci ani.Calin Dan isi doreste ca Bucurestiul sa apara pe harta artei europene, dar spune ca exista momentan multe puncte slabe. Lipsesc, de exemplu, finantarea si o presa de arta de calitate."In zece ani au fost vreo 15 ministri de Cultura. Cel aflat acum in functie este specializat in matematica", spune, la randul sau, Andrei Breahna, proprietarul galeriei Gaep.Cu toate acestea, Jean-Jacques Garnier, comisarul francez al Sezonului Franta-Romania, este optimist. "Piata de arta este cu siguranta fragila, dar Romania are multe nume mari, precum Ovidiu Sandor, Ciprian Muresan sau Adrian Ghenie, cunoscuti in lumea intreaga. Comerciantii sunt in cautarea talentului, iar Bucurestiul a intrat in dans", spune Jean-Jacques Garnier.Paradoxal, farmecul acestei capitale este chiar faptul ca nimic nu este globalizat. Nu trebuie sa cautati tot ce gasiti pe toate strazile din lume. Bucurestiul este, inca, autentic. Cu cele 450 de cladiri in stil modernist, este o mana arhitecturala. Haosul sau urban este magnific. Chiar si cea mai mica plimbare reprezinta o explorare."Daca Praga si Budapesta, cu stilul lor, sunt simfonii ale lui Beethoven sau Mozart, Bucurestiul este un free jazz", spune Silviu Dancu, responsabilul de comunicare al Muzeului de Arta Recenta. Si, dintr-un motiv intemeiat, atat jazz-ul, cat si tehno isi au resedinta in Bucuresti.Bucurestiul chiar si-a creat stilul. "Orasul este atat de atractiv, incat cei care il descopera revin", spune proprietarul unui lant de restaurante din Capitala.Asadar, focuri de artificii sau petarde? Vom vedea peste cativa ani. Deocamdata, acest oras decoleaza, cometeaza Madame Figaro. Sau, pe scurt, cum spune Anca Poterasu, cea care a infiintat galeria de arta ce ii poarta numele: "Bucurestiul este, cu siguranta, noua destinatiedin Europa".