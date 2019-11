Cetatenii se lupta cu Primaria Sectorului 1, care vrea sa dea liber la construirea de blocuri-turn: Vor disparea cartiere intregi de case!

Cum va arata Sectorul 1 daca planul Primariei e pus in aplicare

Fara locuri de parcare, fara spatii verzi, fara solutii de trafic

Foto: Planul Urbanistic Coordonat al Sectorului 1, asa cum l-a prezentat Primaria, Sursa: ASCDBN

Cine este firma aleasa de primarii PSD

Cetatenii Sectorului 1 au propria propunere de PUZ. Peste 1.000 de oameni au semnat petitia

Cetatenii au ajuns pana in instanta pentru a obtine de la Primarie documentele care detaliaza modul in care se doreste modificarea la nivel urbanistic a Sectorului 1, desi edilul era obligat prin lege sa le supuna dezbaterii publice. Ei atrag atentia ca prin noile reguli ar fi distruse cartierele de case si blocuri mici, fiind sufocate de blocuri de pana la 12 etaje. Ar rezulta cartiere suprapopulate, pentru care nu exista solutii de transport public, infrastructura rutiera, locuri de parcare sau spatii verzi.a stat de vorba cu Dan Milea, directorul executiv al Asociatiei Salvati Cartierele Damaroaia si Bucurestii Noi (ASCDBN). Acesta asociatie lupta de mai multi ani cu constructorii pentru a-i obliga sa respecte legislatia atunci cand inalta noi cladiri si cu autoritatile, care le dau autorizatii in ciuda incalcarilor flagrante."Noi, in Asociatia asta, facem totul voluntar, din banii nostri. Asociatia e doar un instrument de aparare impotriva abuzurilor. Noi avem meseriile noastre, viata noastra, am fi preferat sa nu avem nicio problema, dar in Romania trebuie sa inveti orice ca sa te aperi, ca suntem in Vestul Salbatic, statul nu te apara cu nimic.Pana acum a trebuit sa invatam Legile Justitiei, am invatat urbanism ca sa aflam de ce ni se fura drepturile. Ca asta inseamna abuz in urbanism - ti se fura drepturile: dreptul sa traiesti civilizat, proprietatea ta sa fie respectata. Toate aceste abuzuri duc la consecinte iremediabile pentru zeci, sute de ani", ne-a spus Milea, care a initiat actiunile in instanta impotriva Primariei Sectorului 1.Lui i s-au alaturat si alte grupuri civice: Asociatia Salvati Lacul Baneasa, Asociatia Baneasa Lac si Asociatia Odai Drumul Stegarului."Am creat o uniune de asociatii si de grupuri civice, noi suntem pregatiti,", spuse liderul ASCDBN.Dan Milea spune ca este nevoie de modificari in PUZ, dar care sa faca regulile mai clare, pentru ca la acest moment totul este interpretabil si fiecare alege interpretarea care ii aduce cel mai mare profit."Nu exista predictibilitate pentru nicio zona si nici acest PUZ nu acopera toate golurile care exista in PUG-ul (Planul de Urbanism General) municipiului Bucuresti. Ca sunt destule si de aia se intampla tot ce se intampla in urbanism, pentru ca totul e interpretabil acolo.Au supradimensionat toate aceste cartiere, Baneasa si Aviatiei erau zone cu blocuri mici, de 3-4 etaje. Ei scot limita superioara pentru nivelul de inaltime, iau distanta dintre alinieri, dintre cladirile care sunt de o parte si de alta a strazii, o inmultesc cu 3 si aplica CUT (Coeficientul de Utilizare al Terenului), retrageri si ne trezim ca zone cum ar fi Chitila sau Bucurestii Noi, unde era max P+4 se transforma in P+8, P+10, P+12.Vor disparea cartiere intregi de case, totul va fi inghesuit, totul e facut sa poata sa fie inghesuite cladiri cat mai inalte, pe terenuri cat mai mici, la distante cat mai mici de vecinatati. Nu rezolva acest PUZ problemele de urbanism care exista in Sectorul 1, din contra", ne-a mai declarat Dan Milea.Liderul ASCDBN spune ca nu au fost facute nici studii de impact si de aici vor rezulta numeroase probleme, care vor afecta grav calitatea vietii cetatenilor Sectorului 1 si a bucurestenilor in general."Nu e de ajuns sa colorezi o harta si sa spui aici facem blocuri, aici din alea mari, aici si mai mari. Exista legislatie care spune foarte clar ca orice act normativ trebuie fundamentat din punct de vedere economic, social, al transporturilor.Exista legislatie pentru spatiile verzi, care spune ca intr-o zona trebuie asigurat 20 de mp pe cap de locuitor. Ei cand modifica zona ar trebui sa spuna unde asigura spatiile verzi, cati locuitori vor fi.Sa spunem ca acest PUZ va conduce la o aglomerare de inca un milion de oameni, pentru milionul ala de oameni trebuie sa arati ca ai 2 milioane de mp de spatiu verde, sa aiba supliment de utilitati de nu stiu cat, curent, canalizare, apa, gaze. In plus, ei nu dau nicio solutie de transport. Noi, din Sectorul 1, ca sa plecam de aici avem doua cai: pe la Podul Constanta, unde de la 7:30 e o coada de 5 km, sau pe DN1 pe Kiseleff, unde tot asa e.Daca ei supraaglomereaza zona si dubleaza populatia, nu au nicio solutie la treaba asta. E foarte usor sa zici, cum e textul lor, ca Bucurestiul trebuie sa se dezvolte pe verticala. Dar asta e progres, asta e dezvoltare, sa inghesui, sa transformi totul in ghetouri?", reclama Milea.In plus, acesta atrage atentia ca ar disparea obligativitatea ca noile cladiri sa aiba locuri de parcare.Au bagat un articol ca daca nu poti sa asiguri locurile de parcare si cunosti pe cineva care are un teren la o distanta mai mica de 250 de metri poti sa faci o intelegere juridica, dar nu exemplifica ce insemana asta, si toate locurile sa le faci pe acel teren. A mai fost experimentata aceasta chestiune si niciodata nu a functionat, dupa ce au luat autorizatiile, toate locurile care trebuiau sa fie parcari s-au transformat in locuri ocupate de blocuri", precizeaza presedintele ASCDBN.Dan Milea a atras atentia si caEl spune insa ca, in perioda de la intrarea in vigoare la decizia intantei si-a produs efectele si multe autorizatii au fost deja acordate.Au facut Sectorul 4, Sectorul 6, prin Popesti, pe la Sincai. (...)In Sectorul 6 au reusit sa-l anuleze in instanta, dar dupa ce a fost aprobat si si-a facut efectele si probabil or fi dat o mie de autorizatii de construire. Si acest PUZ are atatea puncte slabe ca poate sa fie anulat in instanta, dar pana e anulat isi produce efectele, intr-un an de zile se joaca cum vor ei cu urbanismul", ne-a mai spus Milea, precizand ca "PUZ-ul e o mare afacere, creste valoarea terenului doar din pix".El ne-a explicat ca,Si apoi trebuie luata fiecare autorizatie in parte si contestata in instanta, lucru foarte anevoios si pentru caIntre timp investitorul merge mai departe cu proiectul, iar in Romania nu poate fi demolata nicio cladire care a fost intabulata. In plus, el vinde apartamentele si apoi in instanta ajung sa fie chemati noii proprietari.Asadar, cetatenii se concentreaza sa opreasca intrarea in vigoare a noului regulament urbanistic. Ei au intocmit inclusiv propriul PUZ, cu modificarile pe care le considera necesare pentru buna dezvoltare a cartierelor, dar care sa respecte si drepturile actualilor locuitori."Am elaborat si o actiune civica PUZ Sector 1 pentru cetateni. Am chemat cetatenii sa ne sprijine, sa semneze un text care practic e prima lor varianta in care noi am modificat articolele care sunt nocive din punctul nostru de vedere. Chemam cetatenii sa-si exprime adeziunea la aceasta structura de PUZ. Avem cam 1.000 de semnaturi pana acum. Speram sa fie de impact si cetatenii sa fie informati in primul rand", ne-a mai spus Dan Milea. Pe site-ul asociatiei puteti consulta si proiectul de PUZ propus de cetateni, precum si varianta dorita de Primarie.