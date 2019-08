Cifrele publicate de STB, acuzata ca arunca cu banii: Are 11 directori si 11.000 de angajati. Salariul mediu e de 3.450 de lei, plus bonuri de masa

Ziare.

com

Recent, presedintele PNL Sector 6, consilierul municipal Ciprian Ciucu, a scris pe Facebook ca STB are nu mai putin de 15 directori iar directorul companiei are 15 consilieri personali "din care doar vreo 2-3 pot fi gasiti la serviciu".Potrivit acestuia, Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a crescut organigrama de la RATB de la 10.500 la 11.700 de angajati."In ultimul timp, pentru a ocupa posturile noi, sunt adusi si se angajeaza fel si fel de indivizi necalificati in acele domenii iar cei care se angajeaza ca soferi sunt o minoritate nesemnificativa, raport la rest. Raportul de soferi&vatmani / alti angajati este de 1/3?", scrie Ciprian Ciucu.Replica STB este de a prezenta partial organigrama, in sensul ca nu sunt precizati numarul angajatilor cu fiecare atributie in parte. In schimb, regasim atacuri la persoana si comentarii politice."Neutralitatea politica a companiei municipale de transport public continua sa ii deranjeze pe politicienii care si-ar dori sa poata folosi cei 11.084 angajati ai STB SA ca masa de manevra in lupta politica. Numarul de 11.700 angajati utilizat in comentariul sau manipulator de un reprezentant PNL este numarul maxim de posturi, conform organigramei publicate pe site-ul STB SA. Tot pe site se gasesc si numele celor 11 directori (patru directori generali adjuncti si sapte directori de resort) si ai celor care conduc cele trei divizii ale STB SA", mentioneaza sursa citata.Potrivit documentului, cresterea numarului de conducatori de vehicule si, implicit, a numarului total de angajati a fost generata de majorarea numarului de vehicule, in conditiile in care au fost cumparate 400 de autobuze noi si au fost scoase din imobilizare si modernizate troleibuze si tramvaie. Totodata, compania arata ca, in perioada fostei Regii Autonome de Transport Bucuresti (RATB), numarul de autobuze din parcul activ era la jumatate."In prezent, 900 de vatmani asigura circulatia a 260 de tramvaie din parcul activ, 560 de soferi de troleibuz asigura iesirea in traseu a celor 171 de troleibuze din parcul activ, iar 3.200 de soferi de autobuz asigura utilizarea a 1.100 de autobuze din parcul activ de vara. Pentru ca un politician fara experienta in domeniu nu stie ca unui vehicul ii sunt alocati doi-trei sau chiar si patru conducatori auto, pentru asigurarea schimburilor si pentru situatia in care unul ar putea avea nevoie sa fie inlocuit urgent din diverse motive, cum ar fi cele medicale", subliniaza STB.De asemenea, potrivit companiei, in spatele fiecarui vehicul care iese in traseu se regaseste munca de zi si de noapte a altor zeci de angajati cu diverse pregatiri. La acestia se adauga personalul 'TESA', care reprezinta circa 10% din totalul angajatilor."Dar, pentru ca o societate de transport sa functioneze in conditii bune, nu are nevoie doar de soferi, ci si de mecanici, electricieni, alte functii necesare pentru verificarile si reviziile care se fac zilnic si periodic, are nevoie de sefi si coordonatori ai acestora, cu experienta si responsabili pentru munca pe care o fac, intrucat siguranta publicului este prioritara pentru societate.In afara de acestia, mai sunt casieri, lucratori specialisti pe diverse domenii, de la mecanica, la Tehnologia Informatiei, care asigura, de la incasarea contravalorii titlurilor de calatorie, pana la simulari de trasee, de incarcari pe vehicule, programarea vehiculelor in functie de cerere si capacitatea de transport, dar si de fluxurile de calatori si valorile de trafic", mentioneaza sursa.Pe de alta parte, reprezentantii STB afirma ca, odata cu marirea flotei si extinderea serviciului pe foarte multe linii regionale, a fost nevoie de reorganizarea conducerii executive pe principii noi, cu perspective de dezvoltare, in conditiile in care STB isi propune sa se dezvolte prin investitii si profit."De aceea numarul directorilor si al celor 7 consilieri specializati pe care ii are STB SA este unul adecvat, iar acestia isi indeplinesc intru-totul atributiile care nu presupun doar prezenta intr-un birou, ci si implicare, verificari si activitate deteren", se mai arata in comunicat.In cadrul STB SA, salariul mediu tarifar este de 3.450 de lei, la care se adauga bonuri de masa.In alta ordine de idei, reprezentantii companiei explica si faptul ca Sindicatul Transportatorilor din Bucuresti nu intervine in actul decizional sau administrativ al societatii, relatia cu sindicatul reprezentativ al celor circa 85% dintre angajatii STB care sunt membri fiind doar de a discuta pe marginea Contractului Colectiv de Munca."Oricat de mult si-ar dori politicienii, fie ei cu anvergura sau doar cu interese meschine, STB SA nu se va implica niciodata in lupta politica, fiind prin traditie o companie care presteaza un serviciu public si social si care face permanent eforturi pentru imbunatatirea calitatii acestui serviciu.Odata cu transformarea, in anul 2018, a fostei RATB in societate comerciala, cea mai mare companie de transport public de calatori din Romania a intrat intr-o noua etapa de dezvoltare, functionand pe principii europene. Tot din toamna anului trecut, STB SA a incheiat un contract semnat cu Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public Bucuresti - Ilfov (TPBI) ", aminteste comunicatul citat.