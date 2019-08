Circulatia tramvaielor pe linia 41 va fi reluata azi

Ziare.

com

Astfel, tramvaiele liniei 41 isi vor relua circulatia intre terminalele "Piata Presei Libere" si "Ghencea" pe Bd. Expozitiei, Bd. Marasti, Bd. Alexandru Averescu, Str. Turda, pasajul Grant, Sos. Crangasi, Str. Virtutii, Str. Lujerului, Str. Brasov, Bd. Ghencea.STB precizeaza ca, pe pasajul Grant, tramvaiele vor circula alternativ in ambele sensuri pe firul de circulatie dinspre Sos. Virtutii spre Str. Turda. STB SA va mentine in continuare liniile naveta de autobuz 641 si 642 pentru preluarea calatorilor si, in plus, va infiinta o noua linie naveta de autobuze, 643, care va functiona intre terminalele "Ghencea" si "Lujerului", pe Bd. Ghencea, Str. Brasov, Str. Lujerului, cu intoarcere in rondul situat inainte de intersectia cu Bd. Iuliu Maniu.Pe acest traseu, autobuzele vor opri comun cu cele ale liniei 641, precum si in statiile terminale "Lujerului" amplasate pe Str. Lujerului inainte si dupa rond."Din simularile efectuate pe computer de STB SA, in conditiile de mai sus, intervalul de succedare intre doua tramvaie consecutive va fi de 3-4 minute la orele de varf, fata de 2-3 minute cat era intervalul inainte de suspendarea liniei", sustine directorul general al STB SA, Andrei Creci.El mentioneaza ca, in plus, STB SA va monitoriza permanent fluxurile de calatori in zona deservita de aceasta linie importanta si va propune forurilor decizionale, in mod operativ, modificari ale capacitatii de transport, in functie de cerere.Circulatia tramvaielor liniei 41 a fost suspendata pe 29 iunie pentru efectuarea lucrarilor de construire a Pasajului Ciurel peste Soseaua Virtutii, precum si a celor de reabilitare a Pasajului Grant.Linia 41 de tramvai, cu o lungime de 8,5 kilometri (17 kilometri dus-intors), deservea zilnic in jur de 150.000 calatori din 5 cartiere.