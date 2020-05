Nicusor Dan are o veste buna: Cladirea Clubului Fabrica va fi salvata, ca monument istoric

Ziare.

com

"Cladirile au statut de monument istoric, un an din acest moment, timp in care nu se mai pune problema demolarii si construirii de blocuri in loc. In acest interval, Institutul National al Patrimoniului va intocmi documentatia completa pentru clasarea definitiva ca monument istoric", a precizat Nicusor Dan intr-un comunicat remisAcesta a transmis felicitari Ministrului Culturii pentru gestul de mare responsabilitate, dar si echipei de la Institutul National al Patrimoniului care a intocmit documentatia preliminara."Daca vor exista contestatii juridice, vom interveni in instanta in favoarea ministerului", a punctat el.Nicusor Dan precizeaza ca aceste cladiri sunt construite in anii 1900 si au gazduit o fabrica de ciorapi si tricotaje. In anii comunismului, fabrica a continuat sub numele Apollo, iar cladirile sunt reprezentative pentru patrimoniul industrial construit in zona Filaret."Club Fabrica este un exemplu de reconvertire a unor cladiri de patrimoniu industrial, in acord cu tendintele mondiale in urbanism. Este o afacere a unor antreprenori locali care da viata unui cartier cu potential. Este un spatiu cultural si un nod creativ.Bucurestiul are sansa sa se impuna ca centru regional in IT si industrii creative, astfel de initiative trebuie sprijinite de autoritati, nicidecum desfiintate", a punctat Nicusor Dan.La randul sau, Ministerul Culturii a transmis ca, pe 4 mai, prin Directia de Cultura a Municipiului Bucuresti, a declansat procedura de clasare a imobilului situat in Bucuresti, strada 11 Iunie nr. 50, intrarea Ovidiu nr. 6, in conformitate cu Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicata."De la data comunicarii catre proprietar sau catre titularul altor drepturi reale a declansarii procedurii de clasare si pana la publicarea ordinului de clasare sau pana la comunicarea neclasarii, dupa caz, dar nu mai mult de 12 luni, bunului imobil in cauza, i se aplica regimul juridic al monumentelor istorice", informeaza ministerul."Protejarea patrimoniului este una dintre prioritatile mandatului meu. Nu mai putem sa stam impasibili si sa vedem cum imobile ce au potentialul de a fi clasate ca monument istoric se demoleaza in fiecare zi. Patrimoniul industrial, asa cum este cazul cladirii fostei fabrici Apollo, ne arata o istorie a progresului industrial realizat in Romania si este datoria noastra sa protejam patrimoniul in beneficiul generatiilor viitoare.Apreciez atat implicarea organizatiilor neguvernamentale ce militeaza pentru protejarea patrimoniului, cat si implicarea Institutului National al Patrimoniului", a declarat ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.Institutul National al Patrimoniului va intocmi documentatia completa pentru clasarea definitiva ca monument istoric.A.G.