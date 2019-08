Consiliul Capitalei a aprobat demolarea a doua cladiri de pe Lipscani. Vor fi apoi refacute fix la fel

USR: O tentativa ascunsa de a finanta Compania Municipala de Consolidari

▶ Pentru cladirea de pe Lipscani nr. 70, valoarea totala a investitiei (exclusiv TVA) este de 3.883.960 de lei, cu o durata estimata de executie de 14 luni de la inceperea lucrarilor.Potrivit referatului de aprobare, imobilul este o cladire cu un singur tronson cu subsol, parter, etaj si pod necirculabil, functiunile fiind de comert si locuire. Conform unei expertize din 2019, imobilul este incadrat in clasa I de risc seismic. Are pe una dintre laturi deschidere si spre str. Gabroveni, aceasta avand statut de monument istoric la fel ca str. Lipscani."Cladirea expertizata se afla intr-o stare avansata de degradare si reprezinta un real pericol, zona fiind intens circulata", prevede raportul de specialitate.Imobilul, alcatuit din teren in suprafata de 224 mp si constructie Sp+P+1E, este proprietatea statului roman.Conform aceleiasi surse, in expertiza tehnica se propune solutia maximala de interventie, respectiv▶ In cazul imobilului de pe str. Lipscani nr. 75, valoarea totala a investitiei este de 989.549 lei, durata de executie fiind estimata la 14 luni.Imobilul realizat din zidarie portanta, executat in anul 1900, are un regim de inaltime de P+1E, partial cu functiunea de locuinta si spatii comerciale la parter. El se afla alipit la calcan cu o cladire monument istoric "Magazinul Voaleta" (foto)."Imobilul existent se afla intr-un stadiu avansat de degradare", prevede raportul de specialitate.Imobilul, alcatuit din teren cu suprafata de 110 mp si constructie compusa din trei corpuri (unul P+1E si doua cu regim de inaltime P), este proprietatea statului roman.Alte doua proiecte adoptate, marti, prevad consolidarea imobilului de pe str. Baratiei nr. 50 (valoarea investitiei - 2 milioane de lei; durata de executie - 14 luni) si a celui de pe str. Matasari nr. 44 (valoarea investitiei - 2,1 milioane de lei; durata de executie - 14 luni).De asemenea, s-a aprobat transmiterea din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar catre Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic a cotei parti, proprietate de stat, in cazul a 15 imobile, pe durata executarii lucrarilor de punere in siguranta si reparatii fatade.Potrivit referatului de aprobare, unele imobile se afla intr-o stare avansata de degradare, reprezentand pericol pentru cetateni. Constructiile au fost realizate intre anii 1875 si 1984.Roxana Wring, presedintele USR Bucuresti si consilier general USR, a spus, inainte de sedinta CGMB, referitor la proiectele privind reconstruirea celor doua imobile de pe Lipscani, ca in opinia sa nu este decat "o tentativa ascunsa de a finanta Compania Municipala de Consolidari"."Nu exista nicio prioritate pentru ca aceste imobile sa fie desfiintate acum, chiar daca reprezinta un pericol pentru public, fatadele pot sa fie partial consolidate si nici nu stim care va fi functiunea lor", a declarat Wring.Marius Coaje, consilier al primarului general Gabriela Firea, a venit cu precizari legate de cele doua imobile."Vorbim de doua cladiri care sunt cu risc seismic I, care stau sa cada pe cetateni, cu foarte multe sesizari din partea Politiei Locale, acolo au avut loc foarte multe incidente. (...) Noi am intocmit expertiza tehnica din care au iesit doua solutii, una minimala si una maximala. (...) Am primit aviz de la Ministerul Culturii, de la Directia de Cultura, pe varianta maximala, care spune intr-adevar sa demolam aceste doua cladiri", a mentionat Coaje.