Cum se va circula cu STB din 18 mai: Urci doar pe usa din fata si porti macar ochelari de soare!

De asemenea, primaria anunta ca pentru siguranta calatorilor toate vehiculele sunt dezinfectate cu substante care distrug virusurile. "STB dezinfecteaza si statiile de asteptare, cu mobilierul aferent, aflate in administrarea sa", sustine Primaria Capitalei intr-un comunicat remis marti Ziare.com.Pentru a preveni infectarea cu noul coronavirus, primariabucurestenilor care folosesc mijloacele de transport in comun sa isi protejeze nasul si gura cu masti medicale sau confectionate din material de bumbac, dar si ochii, cu ochelari (de vedere sau de soare). In plus, calatorii sunt rugati sa respecte de asemenea si noile reglementari privind distantarea sociala."Pentru respectarea noilor reguli de acces in mijloacele de transport in comun, in punctele de transbordari masive si cu trafic intens, calatorii vor fi indrumati la accesul in vehicule de catre controlorii STB, sprijiniti de Politia Locala", mai spune primaria.A.G.