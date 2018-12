Curtea de Apel Bucuresti a fixat pentru azi primul termen in procesul in care Lazar isi contesta revocarea

Ironiile lui Toader

Dosarul a fost declinat de la Curtea de Apel Alba si a fost inregistrat vineri la instanta din Capitala.Procurorul general a depus la Curtea de Apel Alba o cerere de suspendare a procedurii de revocare, initiate de ministrul Justitiei. De asemenea, Lazar a depus si la Ministerul Justitiei o plangere prealabila prin care cere oprirea procedurii de revocare.Curtea de Apel Alba a declinat la Bucuresti judecarea acestui proces.Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a afirmat, pe 19 noiembrie, in cadrul sedintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), in urma careia Sectia pentru procurori va da un aviz privind revocarea procurorului general Augustin Lazar, ca demersul in instanta facut de seful Ministerului Public nu este de competenta Sectiei de contencios administrativ. Toader sustine ca nu este un act care sa fi avut efecte juridice si ca nu vrea revocarea "pe persoana fizica" a procurorului general."Eu, personal, mi-am exprimat rezerve, le voi exprima si aici. Judecatorul va decide. Competenta, cum de s-a dus la Alba Iulia, ca procurorul general nu a sesizat pe persoana fizica, o fi avand domiciliul acolo sau nu a sesizat ca procuror, raportul eu nu l-am facut impotriva procurorului general, ca altfel nu eram interesat.Impotriva procurorului general competenta e de ordine publica, vom vedea daca instanta isi mentine sau nu aceasta competenta de jurisdictie in contencios administrativ", a afirmat Tudorel Toader.