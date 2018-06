De duminica se scumpeste parcarea in Bucuresti - Noile tarife ajung pana la 10 lei/h, in functie de zona

Ziare.

com

Noile tarife intra in vigoare de la 1 iulie (duminica) si vor exista trei zone de taxare la nivelul Capitalei.Taxa e de 10 lei pe ora in zona centrala,, compusa din 4 sub-zone:*zona parcajului subteran Intercontinetal, strazile N. Balcescu - C.A. Rosetti - D. Gerota - J. L. Calderon - T. Arghezi - Carol I;*zona parcajului subteran dinPiata Unversitatii, strazile N. Balcescu - I. Campineanu - Calea Victoriei - Splaiul Independentei - Halelor - I. C. Bratianu;*zona parcajului suprateranCocor, strazile I. C. Bratianu - Sf. Vineri - Calea Mosilor - H. Botev - C. Coposu;*a patra zona este cea a parcajului suprateran Unirea, cu strazile C. Coposu - M. Basarab - Mircea Voda - Unirii - Bratianu.Tarifele scad la 5 lei, 2,5 lei, respectiv 1,5 lei pe ora pe masura ce parcarea este mai departe de centru. Rezidentilor li se aplica tarife preferentiale.cuprinde locurile de parcare special amenajate intre zona 0 si perimetrul stabilit prin acordul Planului Integrat de Calitate a Aerului, delimitat de strazile:Piata Victoriei - bd. Iancu de Hunedoara - str. Polona - str. Mihai Eminescu - str. Traian - str. Nerva Traian - bd. Gh. Sincai - str. Lanariei - Calea Serban Voda - bd. Marasesti - str. Mitropolit Nifon - bd. Libertatii - Calea 13 Septembrie - str. Izvor - str. B. P. Hasdeu - str. Vasile Parvan - str. Berzei - str. Buzesti - Piata VictorieiIn zona 1 se aplica tarife de 5, respectiv 2,5 lei pe ora:-5 lei/ora - tarif unic de luni pana vineri in intervalul orar 06.01-18.00, cu extindere, in functie de parcaj, in zone unde numarul de vizitatori este mare, de luni pana duminica in intervalul orar 00.00-24.00; dupa intervalul maxim de parcare de 2 ore, se aplica masura suprataxarii la un nivel dublu pentru fiecare ora de depasire.-2,5 lei/ora - tarif unic in zilele saptamanii in intervalul orar 18.01-06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 5 lei/ora.Pentru unitatile hoteliere, complexe comerciale, sali de spectacole, baze sportive - locuri de parcare rezervate pe baza de contract tariful este de 5 lei/ora x 24 ore x 30 zile.Riveranii beneficiaza de un tarif preferential lunar de 100 lei.cuprinde locurile de parcare special amenajate intre zona 1 si limita administrativa a orasului. Tarifele pentru zona 2:-2,5 lei/ora - tarif unic de luni pana vineri in intervalul orar 06.01-18.00, cu extindere, in functie de parcaj, in zone unde numarul de vizitatori este mare, de luni pana duminica in intervalul orar 00,00-24.00 (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea locului de parcare);-1,5 lei/ora - tarif unic in zilele saptamanii in intervalul orar 18.01-06.00, acolo unde nu s-a dispus extinderea tarifului de 2,5 lei/ora (tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea locului de parcare).Tariful preferential pentru unitatile hoteliere, complexe comerciale, sali de spectacole, baze sportive - locuri de parcare rezervate pe baza de contract este de 2,5 lei/ora/24 ore/zi, iar penru riverani - de 80 lei/luna.Ca si in cazul celorlalte zone, tariful permite utilizarea unui loc de parcare, fara rezervarea sau nominalizarea locului de parcare.Tariful pentru serviciul de blocare/deblocare a autovehiculelor este de 200 de lei.Aceasta este una dintre masurile de reducere a poluarii si a traficului cuprinse in Planul Integrat pentru Calitatea Aerului si in Planul de Mobilitate Urbana Durabila.A.G.