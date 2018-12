Decizia Primariei Capitalei dupa interventia ilegala de la semafoarele din intersectia de la Policlinica Titan

Ziare.

"Avand in vedere incidentele inregistrate in perioada 28-29 decembrie la sistemul de semaforizare din intersectia de la Policlinica Titan, la Primaria Municipiului Bucuresti a avut loc astazi, 30 decembrie, o sedinta tehnica la care au participat, alaturi de viceprimarul Aurelian Badulescu, reprezentanti ai Adminstratiei Strazilor impreuna cu operatorul sistemului de semaforizare, Compania Municipala Managementului Traficului Bucuresti SA (CMMTB), precum si reprezentanti ai Directiilor de specialitate cu atributii in domeniu din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.In cadrul sedintei s-au stabilit pentru perioada urmatoare, astfel incat aceasta infrastructura sa functioneze in parametri normali. De asemenea, echipele de interventie ale CMMTB se afla 24/24 in teren pentru a remedia, in caz de necesitate, eventualele defectiuni la sistemul de semaforizare, asa cum s-a procedat si pana acum", se arata intr-un comunicat reis Ziare.com.Totodata, municipalitatea a tinut sa atraga atentia asupra starii tehnice in care a preluat sistemul de semaforizare, desi timp de peste 10 ani a existat un contract de modernizare, mentenanta, interventie si service pentru sistem, incheiat cu compania UTI."Reamintim ca la inceputul anului 2018, PMB a incheiat acelasi tip de contract cu Compania Municipala Managementul Traficului Bucuresti. Astfel, CMMTB a preluat 176 de intersectii integrate in BTMS (realizate intr-o perioada de peste 10 ani, din totalul de 453 de pe raza Municipiului Bucuresti) si a integrat in acest sistem centralizat, in ultimul an, peste 40 de intersectii, avand in curs de modernizare si executie alte 25.De asemenea, sunt in stadiu de avizare si obtinere a autorizatiilor de construire alte 125 de intersectii, la care lucrarile de executie vor demara la inceputul anului 2019. In urma acestui program de investitii, derulat pe termen de 3 ani de zile de la preluare, toate aceste intersectii vor fi modernizate si integrate in sistemul centralizat de management al traficului", se mai arata in comunicat.Anterior, viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat ca mai multi angajati au dat declaratii politistilor pentru a furniza eventuale informatii care pot duce la concluzii in ancheta privind accesarea ilegala a semafoarelor."Toate imaginile pe care le-am surprins pe camerele de vederi au fost predate organului de urmarire penala, acesta in continuare incercand sa indentifice persoanele care au accesat in mod neautorizat aceste casete de la semafoare (...) Eu pana la acest moment, ca urmare a ingerintelor transmise de procurori, nu am vizionat aceste casete", a declarat, pentru Mediafax, Aurelian Badulescu, viceprimarul Capitalei.Potrivit acestuia, persoana sau persoanele care au accesat ilegal semafoarele provin din sistem."Este clar ca persoana care a intervenit neautorizat la acele casete este o persoana care a lucrat cu acest tip de activitati. Pot sa va spun ca inainte de acest incident, si dupa, am evaluat toate persoanele din cadrul directiilor de specialitate ale Primariei Municipiului Bucuresti, rezultatul fiind negativ. Deci, vorbim de o persoana care a fost in sistem, iar acum este in afara lui", a mai spus Badulescu.T.B.