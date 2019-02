Deratizare, dezinsectie, dezinfectie - servicii profesionale pentru firme si persoane fizice

Servicii profesionale deratizare Bucuresti

"Cand preluam un spatiu, fie ca este un magazin de 10 metri patrati sau o farbrica de mii de metri, il tratam cu maxima seriozitate. Incepem prin verificarea spatiului, amplasarea capcanelor pe interior si a momelilor raticide pe exterior astfel incat randamentul lucrarii sa fie maxim. In toata activitatea noastra tinem cont de pericolul care poate fi reprezentat de momelile raticide si luam toate masurile necesare ca nimeni sa nu pateasca nimic" - Andrei Curic, administrator SC DDD Nord SRL

Servicii profesionale de dezinsectie

Servicii de dezinfectie profesionale

Ziare.

com

Orasele mari genereaza cantitati impresionante de deseuri menajere care favorizeaza inmultirea rozatoarelor si a gandacilor. In Bucuresti si in centrele urbane aglomerate se impune realizarea periodica de servicii de deratizare si servicii de dezinsectie riguroase.Neefectuarea acestora duce la inmultirea necontrolata rozatoarelor si formarea coloniilor de gandaci. Aceste vietati au efecte nefaste asupra starii de sanatate dar si asupra confortului. Pentru ca operatiunile de deratizare, dezinsectie si dezinfectie sa fie eficiente este important sa fie corect efectuate. DDD Nord efectueaza operatiunile profesionale de deratizare, realizate cu simt de raspundere. Fie ca vine vorba de locuinta proprie, scara blocului, subsol sau sediul firmei este important sa se indeplineasca cu minutiozitate toti pasii.Prin deratizare se inteleg toate masurile luate in vederea stoparii inmultirii rozatoarelor, a soarecilor si a sobolanilor. Procesul implica amplasarea de capcane, momeli raticide, statii de intoxicare in locuri-cheie. Solutiile folosite sunt daunatoare atat pentru soareci si sobolani cat si pentru alte mamifere, de accea trebuie aplicate cu atentie.DDD Nord ofera servicii ireprosabile de deratizare in Bucuresti si in toata tara. Planul de actiune este bine pus la punct si intocmit in functie de particularitati.Inainte de actiunea in sine se prospecteaza cu atentie zona, in vederea descoperirii punctelor care favorizeaza inmultirea acestor animale. Se pune accent pe ghena de gunoi, subsoluri, beciuri cu umiditate ridicata, preferate de aceste animale.In cazul depistatii coloniilor de soareci si sobolani se actioneaza in forta cu instrumentele specifice. Planul de actiune pentru deratizari preventive sau in forta este intocmit si monitorizat de veterinari specializati. O deratizare completa trebuie urmata de servicii de dezinfectie si igienizare riguroase.Insectele pot provoca adevarate probleme de sanatate, de la ciupituri la alergii cutanate si respiratorii grave. In plus o parte dintre acestea, carcalaci sau gandacii de bucatarie sunt vectori de transmitere a unor boli grave.Cele mai eficiente servicii propuse de aceasta firma de dezinsectie din Bucuresti sunt cele realizate in scop profilactic. Periodic locuinta, scara blocului, subsolul, mansarda trebuie supuse la tratamente specifice care impiedica dezvoltarea gandacilor.Operatiunile incluse in categoria de servicii de dezinsectie de combatere trebuie repetate la anumite intervale de timp. Repetarea acestora asigura starpirea coloniilor formate dar si a oualelor.Intrucat aceste insecte sunt foarte rezistente si se dezvolta cu precadere in spatii umede si intunecoase, acestea sunt locurile vizate. In functie de gravitatea situatiei se ia in calcul aplicarea de solutii speciale si in alte puncte cheie identificate la fata locului.In cazul deratizarilor si dezinsectiilor de control se impune realizarea unor operatiuni riguroase de dezinfectare si igienizare. Acestea urmaresc inlaturarea cadavrelor si resturilor lasate de animalele decedate sau de cele imobilizate.In cazul exterminarii coloniilor de gandaci se acorda multa atentie si zonelor de depunere a oualelor. Inlaturarea acestora si igienizarea riguroasa a zonei contribuie la imbunatatirea confortului.In urma serviciilor de dezinfectare are loc si un proces de odorizare care are ca scop inlocuirea mirosului caracteristic lasat de daunatori.Aceste servicii profesionale de deratizare, dezinsectie si dezinfectare se adreseaza persoanelor fizice, firmelor, agentilor comerciali si asociatiilor de proprietati care se ocupa de bunastarea locatarilor.